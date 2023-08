Le porte-parole du khalife général des mourides a fait une déclaration hier, en prélude au Magal. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé les bienfaits du Magal, les recommandations du khalife, les qualités d’un bon mouride, sans oublier de faire le point sur l’état des routes, le manque d’eau et l'approvisionnement en électricité.

À moins d’un mois de la célébration du grand Magal de Touba, le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a fait hier une déclaration. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a entamé son discours en rappelant les origines du Magal.

Selon lui, la cérémonie d’hier servait juste de rappel. Chacun le prépare à sa manière. ‘’Il faudra juste dire qu'il s'il y avait le départ de Serigne Touba au Gabon, l'islam ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui au Sénégal et nous allons tous aller en enfer. Le Magal marque le jour où le Sénégal a eu sa vraie indépendance. C'est grâce à Serigne Touba que nous avons été sauvés des mains des colons. L'objectif des colons était de faire de sorte que la religion musulmane ne puisse pas prospérer dans ce pays. Heureusement que Serigne Touba est venu pour nous sauver. S'il n'avait pas fait ce voyage (au Gabon) beaucoup seraient tombés dans l'idolâtrie. Durant son voyage entre les mains des colons dans des conditions difficiles, toutes les lettres qu'il envoyait à son bras droit Mame Thierno, il rappelait à ses disciples, ses proches de rester sur le droit chemin et de patienter, car il allait rentrer au Sénégal avec beaucoup de victuailles. Durant son séjour qui a duré plus de huit ans, il n'a jamais montré la moindre once de fatigue ou de peur, car il était en mission’’, a rappelé le fils du quatrième khalife de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Concernant le Magal, il a confié que le fondateur du mouridisme a beaucoup écrit sur ses bienfaits. Le 18 safar était symbolique pour lui durant ses huit ans au Gabon, cinq ans en Mauritanie, Thieyene et autres. Il l’a célébré à deux reprises avant de demander aux autres, à savoir ses fils, de commencer à le célébrer. ‘’Le Magal n'est point un rendez-vous de gaspillage. C'est une journée pour rendre grâce à Dieu. C'était un jour de grâce pour Serigne Touba. Au début, tout Ndiarème recevait des ordres de faire de copieux plats qu'on regroupait tous devant la mosquée avant de les distribuer aux populations. Ça a toujours été ainsi pour ses fils et ses petits-fils, de Serigne Moustapha Mbacké à Serigne Mountakha. Soyons debout comme un seul homme pour être derrière Serigne Mountakha. Ce dernier est ce qu'il est. Il est véridique. Il est une personne joviale. Son tout se résume à Serigne Touba. Il force l'estime. Même ceux qui ne sont pas de la religion musulmane l'apprécient. Il ne montre jamais un signe de fatigue. Il n'a pas le temps pour les choses mondaines. Rien dans ce bas monde ne l'intéresse. Tous ceux qui sont proches de lui le savent’’, a-t-il témoigné.

Avant de poursuivre : ‘’Si vous saviez ce qu'il endure pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Ce ne sont pas des choses à dire publiquement. Si on est en paix dans ce pays, c'est grâce à lui. Si on se mettait à parler de tout ce qu’il fait pour le pays, on ne parlerait que de lui. Il ne fait pas tout ça pour qu'on parle de lui. Au contraire, seule la bénédiction d'Allah le suffit. On suit les recommandations de nos guides. Le mouridisme, c'est de suivre les injonctions de nos marabouts. C'est le contraire qu'on voit dans ce pays actuellement. Le mouridisme n'est pas un mouvement, ni un parti politique, encore moins une association. Il se résume en injonction, au respect des marabouts. C'est au parti politique de rendre public tout ce qu'ils font et non au marabout. Il doit faire ce qu'il fait sans bruit pour ne pas dire dans la plus grande discrétion. Le mouridisme est une référence à cause de son unité, du respect de son prochain. Il nous faut, nous mourides, écouter et on suivre Serigne Mountakha. Si on le fait, nous allons réussir toute notre mission. De Serigne Moustapha à Serigne Mountakha, si un d’entre eux ne faisait pas sa mission comme il fallait, cela se sentirait’’.

‘’Le marabout souhaite aussi qu'on crée de nouveaux marchés qui vont respecter les normes internationales’’

En outre, il a appelé les mourides à respecter les recommandations du khalife dans la ville sainte de Touba. À l’en croire, Serigne Touba ne veut pas qu'on vilipende son prochain, encore moins l'humilier. Le khalife non plus ne recommande pas qu'on entre dans les maisons pour faire respecter les interdits. ‘’Les Baye Fall ne font pas cela. Ils font juste ce que le marabout leur a demandé de faire. L'injonction est comme une clef si c'est plus ou moins, elle n'aura plus d'utilité. Serigne Mountakha avait recommandé qu'on rende propre la corniche, qu'on plante des arbres. Pour ces derniers, on a eu vent que beaucoup meurent. Que ceux qui sont dans les environs prennent soin de ces arbres. C'est juste un souci de maintien. Il y a 36 marchés à Touba. L'ordre a été donné à la commune pour qu'on organise la gestion afin que tout le monde puisse gagner sa vie dignement. Le marabout souhaite aussi qu'on crée de nouveaux marchés qui respectent les normes internationales, car il y a beaucoup d'espaces dans la ville. Il est prêt à les appuyer financièrement le moment venu’’, a-t-il promis.

En ce début d’hivernage, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a informé qu’il y a des habitants de la ville sainte qui ont des maisons inondées, mais que le patriarche de Darou Minam va appuyer. ‘’Il y a des sinistrés à Touba après les premières pluies. Le marabout est en train de tout faire pour les assister. Les autorités en charge de l’assainissement dans ce pays ont confié dernièrement que seuls 15 % des infrastructures liées à l’assainissement ont été faites dans cette ville. Il faut un investissement de 150 milliards F CFA pour régler la question de l’assainissement dans la ville sainte de Touba. Donc, il y a du chemin à faire. Le plus urgent est de sortir des eaux tous les sinistrés afin qu’ils puissent passer un bon Magal. Il tend la main à tous pour régler cette question. Le khalife attend que tout le monde mette la main à la pâte pour réaliser cette entreprise’’, a-t-il dit.

Les résultats d’une étude commanditée par le khalife dans le cadre de la gestion de l’eau à Touba

Par ailleurs, Serigne Bass Abdou Khadre a partagé le menu du Magal. Il est prévu des conférences dans les médias du 1er au 18 safar. Il y en a aussi qui se tiendront dans des quartiers. Sans oublier celles qui se feront le jour et la nuit du Magal. Les commissions chargées de ce programme vont communiquer pour d’amples informations. ‘’Quand on parle du Magal, les gens pensent plutôt à l’eau. C’est une chose qui inquiète les pèlerins. Au total, il y a une trentaine de forages et malgré cela, on constate une pénurie d’eau à chaque édition. Ceci est lié à un réseau défectueux. Au moment où je vous parle, une étude est commanditée par le khalife et a pour mission d’apporter une autosuffisance en eau à Touba. Il reste juste le côté qui concerne l’intérieur de Touba pour le boucler. Il reste juste moins de trois mois pour tout terminer, si l’on se fie à leurs prévisions. Comme l’avait promis Serigne Mountakha, après l'université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de Touba, son prochain défi serait de régler la question de l’eau à Touba. Le moment venu, il faut qu’on soit tous prêts pour l’accompagner à relever ce défi. Soyons à l’écoute pour l’accompagner dans ce projet. Serigne Touba avait dit : ‘’Ce que je vois venir, c’est l’eau dans la ville de Touba.’’ Comme l’avait écrit Serigne Touba dans ‘’Matlaboul Fawzeyni’, ce serait ainsi. Cette ville va régler la question de l’eau. C’est juste une question de temps’’, a-t-il précisé. Avant de jurer que la promesse de Serigne Touba ne tarde jamais à se réaliser.

Dans ce cadre, l’injonction a été donnée à l’association Touba Caa Kaanaam pour tout faire afin que les populations puissent être soulagées en ce qui concerne l’approvisionnement en eau durant le Magal. ‘’Je voudrais vous annoncer que l’État a fait des efforts dans ce sens, car il est en train de construire cinq forages qui seront prêts avant le Magal. À cela s'ajoutent deux grands bassins de 6 000 m3. Ils ne seront pas prêts avant le Magal certes, mais c’est déjà bon. Il est prévu aussi un important programme de réfection de routes défectueuses. Il y a aussi un programme de 1 000 km de câbles d’électricité et 40 postes d’électricité dans la ville sainte. En sus de la ville sainte, ce programme concerne aussi les nouvelles cités et les villages environnants. Tout ceci pour rendre plus performant l’approvisionnement en électricité’’, a indiqué le marabout.

Poursuivant, il dit : ‘’Une étude a montré, il y a de cela deux ans, que l’État gagne plus de 2,5 milliards F CFA par Magal. Sans oublier les aspects diplomatiques, sociaux qui y occupent une partie importante. Avec le Magal, tout est bénéfique. Nous demandons aussi qu’on veille au respect des règles de la mosquée. Qu’on écoute les personnes qui veillent au respect des recommandations du khalife.

En outre, il y a lieu de préciser que lors de cette rencontre, tous les comités en charge de la réussite du Magal ont pris la parole, afin d’encourager les autres membres, mais aussi de prendre des engagements pour la réussite de la plus grande manifestation religieuse du Sénégal.

ABDOUL AHAD KA, MAIRE DE TOUBA ‘’La commune va accompagner tous les secteurs’’ "La commune va accompagner tous les secteurs pour les appuyer afin qu'ils puissent réussir la mission. Nous serons du côté des Baye Fall, le comité d'organisation. Tout ce que la commune doit faire en termes de matériel et de logistique, elle va le faire. Elle va suivre tout le processus. Nous n'allons ménager aucun effort pour la réussite de cette édition du Magal comme chaque année. Nous serons au début et à la fin de chaque activité pour la réussite de cette manifestation religieuse qu'est le Magal de Touba."

