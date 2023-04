Maty Gning Fall, accompagnée du député Guy Marius Sagna, a tenu hier une conférence dans les locaux du Frapp. La dame, enceinte de cinq mois, se dit victime des agissements du directeur général de la Société d'exploitation du Train express régional (Seter), Patrick Tranzer, qui veut lui faire payer le fait qu’elle soit la déléguée du personnel.

Depuis cinq jours, une employée de la Société d'exploitation du Train express régional (Seter) se trouve dans une situation alarmante. Assistante-manager de la Direction maintenance et matériel roulant à la Seter, Maty Gning Fall est en état de grossesse de cinq mois. Elle a eu un premier contrat à durée déterminée (CDD) de six mois. C’est aujourd’hui, 12 avril 2023, que va finir son 2e CDD de 18 mois. Elle regrette que, depuis quelques jours, il soit fait état que son contrat ne va pas être transformé en CDI.

Face à la presse, hier, c’est avec tristesse, les yeux remplis de larmes que la dame, qui est engagée pour la défense des intérêts des travailleurs de la Seter, a dénoncé ''les méthodes tyranniques de Patrick Tranzer’’, DG de la Seter.

Selon elle, la gestion de M. Tranzer est basée sur la terreur, ‘’sa méchanceté gratuite, son manque de respect total envers les Sénégalais, sans oublier les harcèlements envers les employés de cette entreprise’’.

À l’en croire, le projet du TER est construit sur la promesse d'une rencontre entre la nécessité de bâtir une infrastructure nouvelle impactant la vie des Dakarois et celle de permettre aux Sénégalais, aux jeunes notamment, d'être acteurs du renouveau du ferroviaire au Sénégal. ‘’On ne peut pas le nier, partout où nous passons dans le monde, les femmes enceintes sont protégées dans leur milieu professionnel. Tout cela, parce que les entreprises normales ne veulent pas causer de stress à la femme enceinte’’, confie-t-elle.

Mais, poursuit Maty Gning Fall, c’est à cause du directeur général de la Seter qu’elle vit ces moments difficiles et sombres.

La dame dit avoir accompli avec efficacité et sans reproche toutes les tâches qui lui étaient demandées durant ces deux ans à la Seter. Madame Fall n’a jamais eu de mauvaise note, lors de ses évaluations annuelles. Elle a été notée 4,33/5. ‘’La raison que le tout-puissant saint Patrick invoque est que j'ai été la cheffe de file des délégués et c’est à partir de mon ordinateur que les e-mails de revendications sont envoyés’’, a-t-elle fulminé aux côtés du député Guy Marius Sagna. Elle déclare : ‘’Aujourd'hui plus que jamais, j'assume parfaitement mon rôle de déléguée du personnel et je suis fière d'avoir porté pendant plusieurs mois les doléances de l'ensemble des travailleurs de la Seter, même si le soutien dont on aurait dû bénéficier n'a jamais été au rendez-vous jusqu'à présent.’’

L’assistante-manager de la Direction maintenance et matériel à la Seter interpelle, ainsi, les autorités sur les agissements de Patrick Tranzer qui dit qu'il va ''attendre la fin du CDD pour ne pas valider son passage en CDI’’. ‘’Et ce sera une rupture normale, car il se dit qu'il est dans ses droits’’, se désole la syndicaliste.

Mais Maty Gning Fall peut compter sur le Frapp et son leader, l’honorable député Guy Marius Sagna qui interpelle toutes les femmes du Sénégal. Il souligne que la grossesse de Maty Gning Fall n’est pas une simulation. ‘’Ce n’est pas une grossesse inventée et elle mérite d'avoir un CDI à la Seter qui est un patrimoine de tous les Sénégalais’’, plaide le parlementaire.

DIANA DIA(Stagiaire)