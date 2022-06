La situation politique que traverse le pays est préoccupante. C’est ce qui explique la tournée au niveau des foyers religieux entamée par quelques leaders. Reçus à Touba par le khalife général des mourides et d’autres chefs religieux, Bougane Guèye Dany et Fadel Barro ont entretenu leurs hôtes sur les risques réels d’embrasement du pays.

"Nous sommes venus pour lui (khalife général des mourides) parler de la situation dans laquelle le président Macky Sall a plongé ce pays. Une situation chaotique ! Nous avons une Direction générale des Élections qui n'a de capacitéque son incapacité à organiser des élections libres et transparentes", a confié à la presse Bougane Guèye Dany après un entretien avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides. Très en verve, Bougane Guèye d’ajouter : ‘’Force est de reconnaître qu'aussi bien l'Administration que la justice sont indexées par rapport à l'organisation des élections. Nous avons fait au khalife l'économie de la situation très tendue sur le plan politique. Également, nous lui avons rappelé les responsabilités de Macky Sall."

Cette situation que traverse présentement le pays fait peur au leader de la coalition Gueum Sa Bopp. C’est parce que Bougane Guèye ne veut pas que ‘’le pire arrive dans (son) pays. Il faut une concertation avec tous les acteurs’’. Il embraie en ces termes : ’’Un tyran règne toujours par la terreur et son objectif reste d'apeurer les populations pour réussir sa mission. Macky Sall est aujourd'hui un tyran qui ne cesse d'activer le levier judiciaire pour pouvoir éliminer des candidats ou pour emprisonner des opposants."

S’exprimant sur le matériel anti-émeute acquis tout dernièrement, Bougane Guèye croit savoir que ‘’Macky Sall a commis l'erreur de vouloir engager l'armée nationale dans le maintien de l'ordre. Ce pays doit être sauvé du chaos. En 62 ans d'indépendance, notre armée n'a jamais été appelée à mater des manifestants. Aujourd'hui, vous avez constaté que notre armée nationale vient d'être équipée en matériel de répression, d'anti-émeute. Macky Sall, attention au chaos ! L'armée guette notre pouvoir".

Accompagné de Fadel Barro, ce dernier a expliqué leur venue à Touba. ‘’Aujourd’hui, les institutions de la République sont en train de s’effondrer, après que la justice est totalement à terre avec les dossiers de Khalifa Sall, de Karim Wade et le dernier en date, c’est une affaire de mœurs qu’elle ne parvient pas à élucider depuis plus d’un an’’, a-t-il dit. Suffisant, à ses yeux, pour qu’ils aillent voir les dignitaires pour ‘’sauver le Sénégal’’.

‘’Nous sommes, en tant que jeunes, en train de jouer notre partition et eux, en tant que leaders religieux, doivent jouer leur rôle’’. Ils ont expliqué au khalife qu’ils vont dérouler le programme dit ‘’Pencoo’’ (concertation) pour voir ‘’si l’on peut aller aux élections avec des listes divisibles, est-ce que cela ne va pas ouvrir la boite de pandores et quiconque va arriver au pouvoir, va utiliser la justice et faire ce qu’il veut. Est-ce qu’il est possible de repousser les élections et que cela ne sorte pas de 2022 ? Cette dernière n’exclut aucune couche de la population’’. Fadel Barro a laissé entendre qu’ils prendront part à la manifestation du 29 juin. Il demande à Macky Sall de l’autoriser, s’il veut ‘’préserver la paix dans ce pays’’. Comme Bougane Guèye, il a qualifié la Direction générale des Élections d’incompétente.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)