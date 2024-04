Des instructions sont données par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour une bonne organisation de la Tabaski. Il a ainsi instruit les membres du gouvernement à veiller ‘’à satisfaire la forte demande par un approvisionnement correct du marché en moutons, à travers, d'une part, la mobilisation de l'offre nationale et, d'autre part, l'importation à partir des pays de la sous-région, notamment du Mali et de la Mauritanie’’.

Par conséquent, ‘’pour offrir aux opérateurs nationaux comme étrangers un cadre propice et une sécurité suffisante, respectivement aux frontières, le long des axes de convoyage ainsi qu'au niveau des zones d'attente et des points de vente’’, des mesures sont prises et doivent être appliquées du 19 avril au 2 août 2024. Il est ainsi demandé ‘’l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski et l'autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois bergers chargés de la surveillance des animaux transportés’’.

Par ailleurs, il a demandé aux autorités, ‘’en application des dispositions du décret n°2002-1094 du 4 novembre 2002, relatif à la police sanitaire des animaux domestiques, à faire respecter, de manière stricte, les mesures sanitaires d'hygiène et de sécurité pour un bon déroulement des opérations’’.