À l'approche de chaque échéance électorale, les jeunes transitaires sont les premiers à annoncer le candidat qu’ils vont soutenir. Pour les prochaines élections, de jeunes transitaires ont décidé de soutenir le président Macky Sall. Selon leur porte-parole Ibrahima Ardo Sow, ils appartiennent à un secteur très sensible. "Le président Macky ne nous a pas demandé de le soutenir.

Mais nous avons pris notre propre initiative de le faire, parce qu’il a un bilan à présenter aux Sénégalais et a fait des réalisations énormes dans tous les secteurs. Ce sont les jeunes qui l’ont élu en 2012 et en 2019.

C’est cette même jeunesse qui va le réélire en 2024. Je lance un appel aux jeunes portuaires. Nous n’avons pas de marchés d’État, nous sommes dans le privé et voulons soutenir le président Macky qui a une vision claire sur le port de Dakar et le celui de Ndayane. C’est pour une première et à l'unanimité que tout le monde est d'accord sur la nomination des directeurs des Douanes et du Port. Les recettes que la douane a faites ces deux dernières années, c'est un record, surtout en plein Covid", a-t-il confié.