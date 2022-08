L’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) du mois de juin 2022 a enregistré un rebond de 1,9 % en variation mensuelle au Sénégal, a appris l’APS de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Dans sa note d’analyse, l’UEMOA indique que "comparé à son niveau de mars 2022 et de juin 2021, l’indice a respectivement augmenté de 3,6 % et de 8,9 %". Elle explique que la remontée mensuelle de l’indice global résulte de la "hausse du niveau des prix des fonctions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 2,7 %, Loisirs et culture (8,3 %), Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (0,3 %), Transport (0,9 %), Communication (1,4 %) et Restaurant et hôtels (0,7 %)".

En rythme mensuel, "le niveau des prix des produits frais a augmenté de 3,5 %, celui des produits de l’énergie de 1,2 % et celui des hors produits frais et énergie de 1,5 %". La note d’analyse relève qu’en fonction de la provenance des produits, "la hausse du niveau des prix en variation mensuelle a été observée pour les indices des produits locaux (2,2 %) et importés (1,0 %)". "Selon le secteur de production, la remontée des prix s’est ressentie à tous les niveaux : primaire (2,2 %), secondaire (1,4 %) et tertiaire (1,6 %). Au regard de la durabilité des biens, le niveau des prix a augmenté de 2,2 % pour les biens non durables, de 0,4 % pour les biens semi-durables et de 0,8 % pour les biens durables".

...Au sein de l’UEMOA, l’IHPC au mois de juin 2022 affiche un niveau de 117,3, soit une hausse de 1,4 % par rapport à son niveau de mai 2022. En comparaison avec son niveau de mars 2022 et de juin 2021, il a "évolué respectivement de 3,5 % et de 7,5 %’’. En rythme mensuel, l’évolution de l’indice régional découle "de la hausse du niveau général des prix dans la quasi-totalité des États membres de l’union’’.

"Ainsi, les variations mensuelles classées par ordre décroissant sont de 2,2 % en Côte d’Ivoire, 2,1 % en Guinée-Bissau, 2,0 % au Burkina Faso, 1,9 % au Sénégal, 0,5% au Mali et au Togo, 0,4 % au Niger et -0,4 % au Bénin. Aussi, le taux d’inflation en moyenne annuelle au mois de juin 2022 est de 5,5 % au niveau régional’’, observe la note d’analyse de l’UEMOA. Selon la même source, "l’inflation en moyenne annuelle est supérieure à 3 % dans tous les États membres de l’union sauf au Bénin où elle est de 2,3 %. Les taux affichés par ordre décroissant dans les pays sont les suivants : le Burkina Faso (9,0 %), le Togo (7,0 %), le Mali (6,7 %), la Guinée-Bissau (6,1 %), le Sénégal (5,0 %), la Côte d’Ivoire (4,7 %) et le Niger (4,6 %)’’.