C’est avec stupéfaction que l’Union nationale des Consommateurs du Sénégal (Uncs) apprend à travers la presse, la convocation de la ministre du Commerce et des PME d’une initiative intitulée “conso-confiance” qui est une plateforme entre toutes les structures du ministère du Commerce, la presse et les consommateurs.

‘’C’est une diversion qui ne dit pas son nom alors que le Président de la République a posé tous les actes nécessaires pour une concertation permanente à travers une loi votée sur la protection des consommateurs.

Cette convocation est malvenue, puisque cette rencontre est fixée pour le 11 mai 2021, avec comme sujet des échanges portant sur les hydrocarbures, une manière de nous préparer à supporter les hausses des prix en période de korité et de tabaski, Ascension et Pentecôte, parce qu’il est malvenu, au moment où, les gens sont plus tournés vers les dépenses de ces différentes fêtes qu’on nous parle des échanges sur les hydrocarbures’’, déplore l’Uncs dans une note transmise hier, à EnQuête.

...Dans son document, l’Uncs informe qu’elle ‘’n’a reçu aucune invitation’’ et demande, depuis au gouvernement sénégalais le droit de faire une élection de représentativité des associations de consommateurs. ‘’Aujourd’hui, les textes qui la régissent dans le code des obligations civiles et commerciales dit au moins qu’il faut avoir un siège et un registre des adhérents.

A la date d’aujourd’hui, nous ne connaissons pas une association de consommateurs disposant de registre à jour de ses membres en 2020-2021, ce que possède l’Uncs en plus d’un siège. Nous n’accepterons plus désormais que l’Uncs soit mis à l’écart, d’être ignoré. L’Uncs en appelle au témoignage de tous les sénégalais, de toutes les autorités politiques et coutumières et religieuses, pour qu’elle soit reconnue dans ce rôle. Ce sont des centaines de communautés rurales où nous sommes présents et dans lesquelles nous défendons les consommateurs, tous les jours, sans la moindre aide et la participation du ministère du Commerce’’, écrit l’association de consuméristes.