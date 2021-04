Les étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey ont décrété, hier, une grève illimitée. Une façon de protester contre les promesses non-tenues des autorités en charge de l’enseignement supérieur. L’université Alioune Diop de Bambey étouffe à cause du nombre pléthorique d’étudiants. En dépit de plusieurs alertes, les pouvoirs publics ont fait, jusque-là, la sourde oreille, face à la situation.

Depuis hier mardi 13 avril, les étudiants ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Ils ont ainsi pris la décision de bouder les amphithéâtres, en décrétant une grève illimitée. Mouhamadou Sarr, Président du collectif des étudiants et ses camarades ‘’dénoncent les problèmes d’eau et d’électricité sur le campus social, les effectifs pléthoriques et les mauvaises conditions d’études’’.

Ils exigent également la construction de nouveaux pavillons et ont, par ailleurs, instauré des journées sans ticket pour la restauration. Ils ont enfin déploré «leur non-implication dans le processus relatif à la décision du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, tendant à suspendre les inscriptions en Master, sous prétexte de réforme".