La section régionale de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) a organisé, hier, au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis, une conférence publique portant sur le thème "Ne touche pas à notre bien". Une tribune qui a été saisie par l'association des consuméristes pour inviter les populations à plus de citoyenneté et alerter surtout la jeunesse à éviter les casses et autres saccages durant les grèves ou manifestations politiques.

Les douloureux événements du mois de mars dernier, nés de l'affaire Sonko-Adji Sarr, sont encore frais dans la mémoire des Sénégalais. Un prétexte pour l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS) d'initier une série de conférences citoyennes dans différentes régions du pays pour sensibiliser les jeunes sur la non-violence.

Pour le conférencier Mame Cheikh Dendialaw Seck, avec l'approche des élections locales, une telle activité vient à son heure pour anticiper, éveiller les consciences et inciter les populations à adopter de nouveaux comportements citoyens. "En moins d'une semaine, beaucoup de dégâts matériels, avec des saccages de stations d'essence, de magasins, de commerces, de voitures particulières ou de bus ont été enregistrés sur toute l'étendue du territoire national. De nombreux blessés et des morts ont été aussi notés, avec l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Ce qui a eu comme conséquence directe la perte de centaines d’emplois et des centaines de millions de francs CFA partis en fumée", regrette Mame Cheikh Seck. Des comportements à bannir, si on aspire à un quelconque développement du pays, ajoute-t-il.

Selon le chargé de communication de l'UNCS national, la violence aveugle n'a jamais contribué à la construction ou au développement d'une nation. "C'est pourquoi notre organisation a entrepris des rencontres pour échanger avec les populations, surtout la jeunesse, pour qu'elle revoie ses comportements et d'être citoyennement plus responsable pendant les manifestations politiques ou autres contestations. Puisque tout ce que nous détruisons, c'est nous qui le payons après. Donc, il faut éviter de casser ou de saccager nos biens", rappelle Mame Cheikh Seck.

Mais pour le président des parents d'élèves et du représentant de l'imam ratib, la violence inouïe et l'indiscipline caractérisée notées dans le pays trouvent leurs origines dans le manque de citoyenneté et d'éducation des populations. "Il faut retourner à l'orthodoxie dans les écoles, pour enseigner de nouveau l'éducation civique. Nos jeunes manquent terriblement de civisme et de citoyenneté. Aujourd'hui, peu d'élèves, voire même d'étudiants peuvent te donner la signification des différentes couleurs de notre drapeau national. Alors, quelqu'un qui ignore tout de son drapeau national, est capable de saccager ou d'incendier des édifices publics et de s'attaquer aux biens d'autrui", se désole Mamoudou Wone.

Ibrahima Bocar SENE (Saint-Louis)