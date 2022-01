Le maintien du maire sortant, Bara Gaye, à la commune de Yeumbeul Sud, a été plébiscité au centre Moussé Anta Diop où le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi a pris le dessus sur le ministre de l’Economie, candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Alerté par les mouvements de la foule de plus en plus bruyante, le commandant de la zone de Yeumbeul, assisté de quelques hommes, vient aux nouvelles. D’un ton ferme et déterminé, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, Ibrahima Dieng, fait constater les anomalies qu’il a remarquées : '’Vous avez tous vu qu’il est 18 h passées et des gens continuent à entrer dans le centre. Cela n’est pas normal. Nous voulons qu’au moins que le centre soit fermé.’’

Dans sa discussion avec le commandant de la police présent au centre Moussé Anta Diop de Yeumbeul Sud, le mandataire reste très agité. D’autant plus que d’autres représentants de listes concurrentes hurlent devant le représentant de la loi pour assurer ‘’qu’un mandataire n’est pas habilité à fermer un bureau de vote. Le seul qui l’est, c'est le préfet''.

Téléphone à l’oreille, le policier est justement en pleine conversation avec le sous-préfet. Après description de la situation (l’école est encore pleine de personnes venues voter), il annonce que l’administrateur territorial a autorisé une prolongation du vote d’une heure, pour permettre aux personnes déjà dans les rangs de voter. Après ce discours, le calme revient. Il est convenu que les portes du centre seront fermées aux retardataires.

Certains représentants des listes en compétition l'ont tout de même mauvaise. Comme Matar Mbaye, représentant de la coalition Andou Nawlé. ‘’Regarder tout ce monde qu’il y a ici. Nous n’avons jamais vu ça lors d’une élection. Le maire sortant et le ministre ont transféré des électeurs dans notre centre de vote. Depuis ce matin, on a vu, dehors, des pick-up distribuer des cartes d’identité à des personnes. On se connaît tous ici. Il y a dans ces rangs des visages qu’on n’a jamais vus dans le quartier’’.

La police joue son rôle

La police s’applique, malgré tout, à faire respecter les injonctions du sous-préfet. Il n’est plus permis d’entrer dans le centre de vote. Et le dispositif a été fortement renforcé. Une nouvelle voiture a apporté du renfort. Les policiers se positionnent désormais dans le centre, armés de fusils lanceurs de grenades lacrymogènes. La dissuasion fonctionne. Le calme est de retour et toute personne ayant effectué son vote est invitée à quitter le centre.

A 19 h 25, il ne reste plus que deux bureaux de vote ouverts. Et ces derniers s’apprêtent à fermer. Ce qui crée une nouvelle agitation au bureau 12. Malgré l’épuisement de l’heure rajoutée par le sous-préfet, l’affluence est encore importante. La volonté des organisateurs de fermer les bureaux se heurte alors à la détermination des électeurs à voter. ‘’C’est de leur faute (les personnes qui siégeaient, NDLR). Ils prenaient des pauses. Nous sommes là à faire la queue depuis 15 h et ils veulent fermer maintenant. Ce n’est pas normal’’, s’écrit une femme rouge de colère.

Il faudra une nouvelle intervention du commandant de la police qui a procédé à la fermeture du bureau. ‘’Il est 19 h 30. Nous avons reçu l’ordre d'arrêter à cette heure. C’est notre travail. Donc, veuillez quitter le centre, s’il vous plaît'’ s’exprime-t-il.

Quelques minutes plus tard, il ne restait plus que deux représentants de chaque liste dans la cour de l’école. Alors que le décompte des votes commençait, dehors, l’on entend déjà des partisans du maire sortant scander le nom de Bara Gaye pour fêter leur future victoire.

Des accusations de fraude

Ce dernier a effectué son devoir citoyen quelques heures plus tôt, dans un autre centre de vote. Préférant faire la queue comme tout le monde, le candidat de Yewwi Askan Wi a patienté pendant plus d'une heure, en profitant pour communier avec ses partisans en prenant notamment des photos et des vidéos.

Lui aussi a alerté, à la sortie du bureau de vote, sur un déplacement de votes : ‘’Nous avons vu des populations venant des collectivités territoriales environnantes détenir deux cartes d'électeur. Des citoyens de Djiddah Thiaroye Kaw peuvent avoir des cartes d'électeur et venir voter à Yeumbeul. Les cartes ont été dupliquées par des responsables de l'APR qui se permettent de les distribuer.’’

Son principal adversaire, Amadou Hott, a voté au centre annexe Khalifa Ababacar de Yeumbeul Sud. Le leader de la liste Benno Bokk Yaakaar, dans sa déclaration, a rappelé que ‘’ces élections sont extrêmement importantes. L’Etat a décentralisé beaucoup de secteurs et la commune a un grand rôle à jouer, avec beaucoup de responsabilités avec les ressources qui vont avec. Et nous espérons travailler avec toutes les communautés pour qu’on ait un Yeumbeul nouveau’’.

Concernant les accusations dont son camp faisait l’objet, le ministre de l’Economie a joué fair-play, en remerciant les populations de l’engouement dont ils ont fait preuve pour opérer leur devoir citoyen : ‘’Que le meilleur gagne. Que celui que les populations ont choisi et qui est le plus apte à apporter des solutions aux difficultés des habitants de la commune remporte la victoire.’’

La tendance Yewwi se dégage

Cette journée au centre Moussé Anta Diop s’est terminée tard. A 21 h passées, plusieurs bureaux de vote avaient déjà commencé à afficher leurs résultats. Et la coalition Yewwi Askan Wi était largement devant. Au bureau n°14, qui a publié en premier pour le département, sur 314 votants, la principale coalition de l’opposition a remporté 161 voix, contre 79 pour Benno Bokk Yaakaar. Au bureau 1, sur la liste municipale, la liste du maire sortant a obtenu 124 votants contre 67 pour celle d’Amadou Hott. Ces tendances se poursuivent au bureau 16, sur le scrutin municipal, avec 166 pour Yewwi et 95 pour Benno. Idem pour le bureau 11 dans le département, avec 154 pour Yewwi et 91 pour Benno Bokk Yaakaar.

Partagés en temps réel sur les réseaux sociaux, les résultats provoquaient des scènes de liesse devant le centre de vote. Les partisans de Bara Gaye jubilaient déjà sur une victoire finale de leur leader. Le tout dans la liesse. Celle de la démocratie.

Amadou Hott fait de la résistance au centre Ababacar Sy Au centre Ababacar Sy de Yeumbeul Sud où le ministre de l’Economie a voté, la coalition Benno Bokk Yaakaar s’est imposée dans la plupart des bureaux de vote. Au bureau n°7 où il a effectué son devoir citoyen, Amadou Hott l’a emporté dans la commune avec 121 voix pour Benno contre 114 à Yewwi. Cette tendance s’est confirmée dans beaucoup d’autres bureaux. Au bureau n°4, Benno a comptabilisé 111 voix contre 98 pour Yewwi. Au bureau n°2 dans le département, les résultats ont donné 110 voix pour Benno et 100 voix pour Yewwi. Toutefois, au centre Momar Khary Diop, la coalition Yewwi Askan Wi a largement remporté les tendances. Au bureau n°5 pour la commune, la liste de Bara Gaye a obtenu 170 voix contre 62 pour Benno. S’agissant du département, Yewwi a obtenu 168 voix contre 64 pour Benno. Ces mêmes tendances ont été observées au centre Mamadou Ndione où Yewwi a obtenu 143 voix au bureau n°3 contre 94 pour Benno.

