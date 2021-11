Le Mouvement des élèves et étudiants républicains et la Jeunesse de la grande majorité ont décidé de se ranger derrière la tête de liste de BBY de la commune de Wakhinane Nimzatt. Selon le porte-parole de cette structure, leur choix s’explique par le fait que Racine Talla est un homme ‘’compétent, très assermenté dans sa mission de service public et qui œuvre au quotidien pour le développement de son terroir’’. El Hadj Sylla a aussi lancé un appel solennel à toutes les forces vives de la coalition BBY et de la grande coalition à faire bloc autour de leur candidat pour une éclatante victoire au soir du 23 janvier 2022.

‘’Nous précisons que cet appel à l’unité et à la solidarité s’adresse aussi à tous les candidats qui avaient déclaré leur candidature pour cette élection, car étant convaincus que nous avons un seul objectif qui est la victoire de la grande majorité présidentielle, au soir du 23 janvier 2022, conformément aux aspirations du président Macky Sall. Pour rappel, de 2012 à nos jours, la coalition BBY a remporté toutes les élections. Ainsi, nous sommes prêts à accompagner le choix du président porté sur le maire Racine Talla à préserver ce leadership local et national, en battant campagne et surtout sensibiliser les jeunes, les primo-votants et les femmes à voter massivement pour notre coalition dans la commune et dans le département de Guédiawaye’’, a indiqué M. Sylla.