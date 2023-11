On en sait un peu plus sur les raisons du départ de British Petroleum (BP) du champ gazier Yaakaar Teranga. A entendre le ministre du Pétrole, il y avait beaucoup trop de désaccords entre la compagnie britannique et l’Etat du Sénégal.

Antoine Diome liste les désaccords : ‘’Nous ne sommes pas alignés sur la capacité de production attendue journalièrement ; nous ne nous sommes pas entendus non plus sur la date du first gas ; nous ne sommes pas d’accord sur la stratégie commerciale par rapport à l’exploitation de ces ressources. Tandis que BP privilégiait l’exportation du gaz, nous, nous avons privilégié la consommation parce que nous avons des centrales à alimenter.’’