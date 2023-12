Partie intégrante de la vie de Cheikh Anta Diop, cette maison devenue musée est aussi témoin de pans entiers de la vie politique du Sénégal. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Premier ministre ce 29 décembre, marquant l’anniversaire des cent ans de la naissance du penseur sénégalais.

S’il était encore en vie, Cheikh Anta aurait aujourd’hui 29 décembre 2023 cent ans. Décédé le 7 février 1986, le panafricaniste vit toujours dans les cœurs. A l’occasion de la célébration du centenaire de sa naissance, parents, disciples, amis, autorités universitaires et étatiques s’étaient donné rendez-vous dans son ancienne maison, transformée en musée. Emu par la forte mobilisation de la communauté universitaire et l’acte posé par les autorités, son fils ainé Cheikh Mbacké est revenu sur l’histoire de ce lieu historique. ‘’Cette décision marque la vie culturelle du Sénégal et de l’Afrique. Cette maison, partie intégrante du patrimoine immobilier de l’université de Dakar, est celle qu’occupait Cheikh Anta Diop et son épouse Louise Marie Diop Maes ainsi que leurs enfants, dès leur arrivée au Sénégal, en septembre 1960, année de l’indépendance du Sénégal…’’

Saluant une décision qui marque la vie culturelle du Sénégal et de l’Afrique, le porte-parole de la famille a insisté sur l’importance qu’accordait son père au développement du continent à travers les sciences. Dans une interview qu’il avait accordée à Bara Diouf, alors journaliste dans un journal qui s’appelait ‘’La vie africaine’’, il lui annonçait juste après la soutenance de sa thèse à la Sorbonne son retour définitif au Sénégal, avec l’objectif de contribuer au développement de l’Afrique dans le domaine des sciences humaines et des sciences exactes.

La maison de Fann résidence, selon le fils de Cheikh Anta, a joué un rôle important dans cette perspective. ‘’La proximité de cette maison avec l’Université de Dakar et plus spécifiquement avec l’un de ses instituts qu’est l’IFAN a été un facteur géographique particulièrement bénéfique dans l’activité professionnelle du chercheur Cheikh Anta Diop. Notamment dans la phase de construction du laboratoire de datation par le radiocarbone, tâche qui lui avait été confiée par le directeur de l’IFAN de l’époque, Théodore Monod, au début des années 960. Cette maison de Fann est un des lieux dans lesquels Cheikh Anta a élaboré ses travaux, et écrit ses articles et ses livres. Aussi a-t-il paru opportun, à travers une exposition, de retracer l’itinéraire de Cheikh Anta Diop.’’

Partie importante de la vie de Cheikh Anta, la maison a aussi joué un rôle particulier dans l’histoire politique du Sénégal. Pour Cheikh Mbacké, il est important, pour la perpétuation de la mémoire collective, pour les générations actuelles et futures, de préserver, de pérenniser dans leur environnement, certains lieux intimement liés à la vie de personnalités marquantes de dimension nationale et internationale. ‘’De tels lieux ont vocation de constituer des éléments signifiants du patrimoine historique et matériel de notre histoire. Cela permet de donner à la jeunesse, aux citoyennes et aux citoyens, aux visiteurs, des repères susceptibles d’aider à appréhender de façon concrète le sens de l’évolution sociétale, au double plan de la culture matérielle et immatérielle’’, exhorte-t-il, non sans se féliciter que ‘’la maison se présente à peu près telle qu’elle était’’ du vivant de son père.

Présidant la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre est largement revenu sur le rôle joué par la famille dans la réalisation de cette belle œuvre. ‘’Votre présence et votre contribution exceptionnelle ont ajouté une dimension unique à cette cérémonie d’inauguration de la maison de Cheikh Anta Diop. Nous sommes témoins du dévouement indéfectible de votre famille dans l’organisation de ce centenaire. Votre générosité tant matérielle qu’intellectuelle a été la pierre angulaire qui a permis la réalisation de ce projet significatif. La maison Cheikh Anta Diop n’est pas seulement un lieu commémoratif, mais une expression profonde de l’amour et du respect que vous portez à la mémoire de votre père, grand père et arrière-grand-père. Nous vous sommes infiniment reconnaissants de partager avec nous cet héritage et de permettre de perpétuer sa mémoire.’’

‘’Notre musée sera un lieu de dialogue intergénérationnel’’

Socialiste à ses débuts dans la politique, Amadou Ba, qui a surtout été promu par les régimes libéraux de Wade et Macky, célèbre une figure de la gauche, le panafricaniste Cheikh Anta Diop.

Disciple du socialiste Diouf, après avoir brillé sous le libéral Wade et servi jusqu’à la fin le Président Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba, candidat à l’élection présidentielle, honore le panafricaniste Cheikh Anta Diop. A l’occasion hier de la cérémonie d’inauguration du musée ‘’Keur Cheikh Anta’’, son ancienne maison de fonction transformée en musée, Amadou Ba a vanté les ‘’mérites exceptionnel’’ de l’Egyptologue.

‘’Cette maison que nous inaugurons, soutient-il, n’est pas un simple édifice ; c’est un symbole vivant de l’héritage de Cheikh Anta Diop ; un lieu qui abritera sa collection personnelle, ses archives et ses œuvres, mettant ainsi à la disposition des générations futures un trésor inestimable de connaissances. A travers cette maison, nous nous engageons à perpétuer son héritage, à stimuler les recherches et à inspirer les esprits qui cherchent à comprendre et à contribuer au développement intellectuel de notre continent.’’

A entendre le PM, il ne s’agit pas seulement de transformer la maison en lieu commémoratif. Keur Cheikh Anta, selon lui, va être un sanctuaire du savoir, un lieu où les esprits curieux pourront plonger dans les idées fécondes de cet érudit hors-pair qu’est Cheikh Anta. ‘’De la même manière que le musée Nelson Mandela à Soweto est devenu un phare de l’histoire sud-africaine, notre musée sera un lieu de dialogue intergénérationnel, un espace où les jeunes esprits pourront trouver inspiration et sagesse.’’

Dans cette optique, le Premier ministre mise surtout sur l’implication de la Jeunesse. ‘’Il est crucial d’impliquer activement les étudiants dans la gestion et l’animation de ce lieu. Ils sont les héritiers du legs intellectuel de Cheikh Anta Diop. En les intégrant pleinement dans la vie de cette maison, nous assurons la transmission harmonieuse de cet héritage aux générations futures’’, a souligné le Premier ministre, non sans saluer le rôle prépondérant que l’université Cheikh Anta Diop et la communauté universitaire ont joué dans la préservation et la mise en valeur de cet héritage exceptionnel.

De l’avis du Premier ministre, la maison Cheikh Anta Diop doit trouver son ancrage au cœur de l’UCAD. Pour lui, l’appropriation de ce lieu par l’université de Dakar revêt une signification particulière. ‘’Elle symbolise, d’après Amadou Ba, l’engagement de la jeunesse intellectuelle envers la préservation du patrimoine culturel et intellectuel africain. L’UCAD a la responsabilité de faire de cette maison un Centre de recherche de réflexion et de transmission du savoir’’, plaide le Premier ministre Amadou Ba qui a donné une contribution de 10 millions FCFA à la fondation de l’UCAD en tant qu’ancien étudiant.

Dans le même sillage, la représentante du recteur, la vice-recteur a réaffirmé la volonté de faire de ce musée un haut lieu de savoir, avec un contenu riche et inspirant pour tous les chercheurs. ‘’L’université ne ménagera aucun effort pour faire de ce musée un instrument scientifique et culturel digne de son parrain. Le maire de la ville de Dakar s’est également engagé à accompagner ce projet. Les étudiants du Sénégal, de l’Afrique et du monde pourront bientôt apprécier les immenses travaux et les pensées de Cheikh Anta Diop, pour la construction des sciences et de l’humanité.’’

Un rempart contre le populisme…

Selon le Premier ministre Amadou Ba, l’érection de ce musée Keur Cheikh Anta et la célébration du centenaire de sa naissance Diop constituent une belle occasion pour promouvoir les idéaux qu’il a toujours défendus. ‘’En commémorant le centenaire de la naissance de Cheikh Anta, nous honorons également les idéaux pour lesquels il a lutté : l’éducation, la tolérance, la justice sociale et la reconnaissance culturelle de l’Afrique. Sa vie et son œuvre ont transcendé les barrières disciplinaires et géographiques. Nous sommes appelés aujourd’hui à nous inspirer de son exemple pour construire un avenir meilleur basé sur la connaissance, la compréhension mutuelle et le respect’’.

C’est aussi une occasion de souligner l’importance de la réalisation dans le contexte actuel. ‘’Alors que nous faisons face à des défis complexes et interconnectés tels que : le changement climatique, les inégalités sociales et la montée du populisme, il est essentiel de puiser dans la sagesse et la clairvoyance de penseurs tels que Cheikh Anta Diop, sa vision d’une Afrique unie, fière de son histoire et de sa culture, et engagée dans la recherche de solutions innovantes et plus pertinentes que jamais. Que cette maison soit un lieu de rencontre, de dialogue et d’échanges où les idées et les connaissances peuvent s’épanouir et se partager.’’