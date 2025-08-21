Nécrologie

L’ancienne parlementaire de la 14e législature, Fanta Sall, est décédée ce mercredi 20 août 2025, des suites d’une longue maladie. Originaire de Koungheul, elle s’était imposée comme une figure politique locale et un véritable porte-étendard de son département. Elle fut notamment tête de liste départementale de la coalition Takku-Wallu, lors des législatives. À l’annonce de son décès, l’actuel président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a exprimé sa douleur et adressé ses condoléances. ‘’C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de l’honorable Fanta Sall, ancienne députée à l’Assemblée nationale.

Au nom de la représentation nationale et en mon nom propre, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses camarades de parti. Je prie pour le repos de son âme et exprime toute ma solidarité en ces moments douloureux’’, a-t-il écrit.

Sur sa page Facebook, l’ancien Président du Sénégal Macky Sall a salué la mémoire de la défunte. ‘’Je suis attristé par le décès de Mme Fanta Sall, ancienne députée. Je salue sa mémoire et rends un vibrant hommage à son engagement de militante dévouée, fidèle à sa ville de Koungheul qu’elle a toujours défendue avec foi et détermination. Mes condoléances émues à sa famille. Que la terre lui soit légère’’, a-t-il écrit.