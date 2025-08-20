Le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a présidé, hier, la réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée à l'organisation de la 146e édition du Gamou de Thiénaba. Cette rencontre a réuni l'ensemble des chefs des services déconcentrés, des autorités religieuses, coutumières et administratives autour d'un seul objectif : garantir le succès de cet important rendez-vous religieux.

Au cours des travaux, les participants ont passé en revue les besoins prioritaires liés au bon déroulement de l'événement. Santé, logistique, électricité, approvisionnement en eau, sécurité, environnement et couverture médiatique ont été identifiés comme les principaux axes à renforcer. Le gouverneur a assuré que toutes les dispositions nécessaires seraient prises, en mobilisant les services compétents, pour répondre efficacement à ces exigences.

De son côté, le maire de la commune, Talla Diagne, a salué la parfaite coordination entre le gouverneur, le préfet et le sous-préfet ainsi que l'implication des services déconcentrés, soulignant l'importance de la synergie entre l'administration et les acteurs locaux pour faire du Gamou un succès.

Le coordonnateur général du Gamou, Baye Diop Seck, a transmis le message du khalife, félicitant l'administration et le gouverneur pour leur engagement constant. Il a appelé à une sensibilisation accrue des talibés afin qu'ils respectent scrupuleusement les règles de la Charia et demeurent dans le cadre de la Sunna.

Enfin, Baye Diop Seck a rendu hommage au comité d'organisation et au maire Talla Diagne, qualifiés de ‘’piliers du Gamou’’, pour leur rôle décisif dans la réussite de cette manifestation religieuse.

Ndeye Diallo (Thiès)