LD debout sur la situation politique nationale

Le Secrétariat exécutif national (Sen) de la LD Debout, dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, s’est prononcé sur trois sujets majeurs que sont le plan de redressement économique et social, les inondations et la situation de la justice. S’agissant du premier, la LD Debout dit reconnaître ‘’la nécessité de mesures fortes de redressement’’, au regard de la situation critique des finances publiques confirmée par le rapport de la Cour des comptes. Toutefois, le parti estime que l’approche gouvernementale met davantage ‘’le focus sur l’augmentation de la pression fiscale que sur l’ajustement du train de vie de l’État’’.

Le Sen s’interroge également sur ‘’le fait que les fonds politiques ne soient pas évoqués dans un plan qui demande des sacrifices au peuple’’. La LD Debout rappelle qu’elle avait déjà préconisé, dans son communiqué du 14 février 2025, une série de mesures fortes : la réduction drastique du train de vie de l’État, l’audit de la dette publique, la dépolitisation sincère de l’Administration, la révision des ‘’faveurs exorbitantes’’ accordées à certains fonctionnaires et la priorité donnée à l’alimentation, la santé et l’éducation.

Sur la forme, le parti dénonce ‘’l’approche messianique-technocratique adoptée par le Premier ministre’’, qu’il juge peu inclusive. ‘’L’absence d’inclusion des différentes forces vives de la Nation et de présentation à la représentation nationale pose sans nul doute des questions sur la légitimité du plan’’, note le communiqué.

...En conséquence, la LD Debout s’oppose ‘’à tout plan de redressement qui ne fixerait pas comme priorités la rationalisation des dépenses au niveau des institutions et des secteurs public et parapublic, et une gestion ferme de la crise de la dette’’. Le parti appelle par ailleurs ‘’les forces vives de la Nation à la vigilance pour que ce plan présenté comme innovant et endogène ne soit pas qu’un simple réchauffé des recettes libérales du FMI’’. Sur la question des inondations, la LD Debout exprime ‘’sa solidarité à l’endroit de tous les Sénégalais victimes de ses conséquences’’ et invite l’État ‘’à prendre des mesures d’urgence pour soulager les populations’’.

Le parti va plus loin en exhortant le gouvernement à ‘’élaborer et mettre en œuvre avec toute la rigueur nécessaire un plan holistique de lutte contre les inondations prenant en compte toutes les dimensions de la problématique’’. Enfin, concernant la justice, le Sen appelle à des réformes structurelles visant à ‘’accroître l’indépendance de la justice, le respect de l’État de droit et la sauvegarde des libertés’’. La formation politique dénonce ‘’la continuation de la judiciarisation du débat politique, avec la multiplication des détentions pour délit d’opinion’’.

La LD Debout demande ‘’la cessation de ces pratiques d’un autre temps et la libération des détenus’’, rappelant qu’’’être démocrate, c’est accepter la critique, y compris la critique impertinente’’. Pour le parti, ‘’les institutions sont plus fragilisées par le comportement des individus qui les incarnent que par cette critique impertinente’’. La déclaration conclut en réaffirmant le soutien de la LD Debout ‘’à tous les acteurs de la justice qui travaillent à son indépendance’’.