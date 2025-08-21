Trafic de drogue à Fatick

La brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a procédé, le mardi 19 août 2025, à l’arrestation d’un individu en possession de plusieurs drogues dissimulées de façon particulièrement ingénieuse.

Lors de l’opération, menée aux environs de 13 h 15, les enquêteurs ont découvert 290 pilules d’amphétamines soigneusement dissimulées dans une bouteille de mayonnaise, 100 pilules d’amphétamines cachées dans une bouteille de lait corporel et un sachet de méthamphétamine cristalline (crystal meth) dissimulé dans une bouteille de lait en poudre. Le suspect a été immédiatement placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de ces stupéfiants et les éventuelles complicités dans cette affaire.

Cette saisie confirme la vigilance des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de drogue et les méthodes de dissimulation de plus en plus sophistiquées utilisées par les trafiquants.