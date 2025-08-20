L'un des points forts de Woodside a été la performance exceptionnelle continue de son projet sénégalais, qui a marqué le premier anniversaire de la première production pétrolière en juin 2024. Au cours du premier semestre 2025, Sangomar a généré un chiffre d'affaires proche du milliard de dollars, avec une production brute de 100 000 barils par jour. Le succès de Sangomar a mis en valeur les capacités opérationnelles et d'exécution de projets de classe mondiale de Woodside. Cependant, l'entreprise continue de contester le redressement fiscal des autorités.

Woodside Energy Group a publié, hier, les résultats du premier semestre 2025, avec la PDG et directrice générale Meg O'Neill et le directeur financier Graham Tiver guidant les investisseurs et les analystes à travers un briefing détaillé sur les performances et les perspectives d'avenir de l'entreprise.

Pour la période close le 30 juin 2025, Woodside a réalisé une solide performance de production, atteignant 548 000 barils équivalent pétrole par jour (99,2 millions de barils au total), tout en réduisant les coûts de production. La part de production de Woodside s'élevait à 14,4 Mbep au premier semestre 2025.

La PDG de Woodside, Meg O'Neill, a souligné les réalisations opérationnelles exceptionnelles du projet Sangomar, ‘’qui a fêté son premier anniversaire depuis la première production de pétrole en juin 2024 et a généré près d'un milliard de dollars de revenus au cours du premier semestre 2025’’.

‘’L’un des points forts a été la performance exceptionnelle continue de notre projet au Sénégal’’, a déclaré O’Neill. ‘’Sangomar a mis en valeur les capacités d'exécution de projets et d'exploitation de classe mondiale de Woodside’’, s’est-elle félicitée.

Au premier semestre 2025, Sangomar a enregistré une production exceptionnelle, atteignant en moyenne 100 Mb/j (base 100 %, part Woodside 80 Mb/j) avec un taux de fiabilité de 98,6 %, la production du champ étant restée stable pendant le semestre. Le champ devrait sortir de ce palier au troisième trimestre 2025.

36 cargaisons livrées au 30 juin 2025

D'après Woodside, à la suite à une réaction positive observée dans les puits producteurs de pétrole S400, suite à l'injection d'eau, des ressources contingentes ont été transférées vers les réserves développées au cours de la période. L'ajout de réserves s'est élevé à 7,1 millions de barils aux réserves prouvées (1P) et à 16,1 millions de barils aux réserves prouvées et probables (2P), part de Woodside. Par la suite, la forte performance des gisements S500 a permis d'ajouter 18,4 millions de barils de réserves prouvées (1P) supplémentaires.

En conséquence, Woodside s'attend à ce que le taux de dépréciation, d'épuisement et d'amortissement (DD&A) de Sangomar diminue encore au cours du second semestre 2025.

Les ventes des premières cargaisons de brut Sangomar suscitent un vif intérêt auprès des raffineurs européens, nord-américains et asiatiques. Au 30 juin 2025, 36 cargaisons avaient été chargées et livrées. Woodside reste confiant : la sécurité et l'excellence opérationnelle restent au cœur de ses préoccupations, avec plus d'un million d'heures de travail au cours de la première année d'exploitation de Sangomar sans blessures enregistrables et aucun incident entraînant une perte de temps lors des principaux arrêts de projets australiens.

Pour rappel, la phase 1 de développement du champ de Sangomar est un projet en eaux profondes comprenant une installation FPSO autonome amarrée à environ 100 km au large du Sénégal et une infrastructure sous-marine conçue pour permettre les phases de développement ultérieures.

Woodside conteste toujours les chiffres du fisc

Woodside a rappelé qu’il a déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance de Dakar et une demande d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, contestant une évaluation fiscale d'environ 75 millions de dollars émanant des autorités fiscales sénégalaises.

‘’La majorité des réclamations fiscales concernent l'application d'une exonération applicable pendant la phase de développement du projet’’, note-t-elle. Woodside est l'exploitant et détient une participation de 82 % dans le projet.

F. BAKARY CAMARA