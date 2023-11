Nous avions encore beaucoup de choses à nous dire sur de nombreux sujets sociaux, familiaux et autres. Puisqu’on se voyait régulièrement, on pouvait penser légitimement qu’on a tout le temps devant nous et qu’on aura plusieurs occasions de discuter des sujets qui présentaient de l'intérêt pour nous. ALLAH SWT en a décidé autrement..

Tu étais tout simplement quelqu’un d'exceptionnel. Tu as toujours été animé d’un esprit très positif et d’un optimisme sans limite.

L’un des points centraux de ta personnalité, c’est que tu essayais toujours de comprendre les gens avec qui tu étais en relation. Tu essayais toujours de les comprendre, le plus souvent à ton détriment. Tu préférais aussi souvent te priver au profit d’une tierce personne.

Tu avais une excellente philosophie de la vie. Tu n’as jamais voulu t’impliquer dans des situations compromettantes malgré les nombreuses tentations dans la vie actuelle.

Tu as toujours été d’un optimisme sans limite; dès que tu apparais, c’est ton sourire qu’on voit en premier. tu ne faisais jamais apparaître tes problèmes et pourtant tu en avais; c’est parce que tu as toujours été un optimiste de nature.

Tu t'adaptais rapidement aux différentes situations. C’est parce que tu avais aussi une bonne compréhension des dynamiques socio économiques de notre société et plus particulièrement de la grande banlieue de Dakar avec les stratégies quotidiennes de survie. Tu avais su aussi t’adapter aux différentes générations, aussi bien les tiennes que celles plus jeunes.

La résilience est aussi un autre point fort de ta personnalité. Tu avais une capacité d'endurance inépuisable. Il est vrai que ton passage dans l’Armée a fait que tu as eu à faire face à toutes sortes d’épreuves, que tu es devenu une personne aguerrie, prête à se confronter à n’importe quelle situation.

Tu aurais pu être tenté par des vices ou d’autres dérives sociales contemporaines. Tu as cependant compris très rapidement qu’il fallait se bagarrer au quotidien et se prendre en charge, pour ne pas constituer une charge pour les autres. Tu étais tout à fait conscient de la conjoncture socio économique très difficile et hostile et pratiquement sans perspective..

Pour toi, à défaut de pouvoir aider tes proches et tes amis, il ne fallait en aucun cas constituer une charge pour eux. Tu as su être très généreux dans le passé quand tu travaillais à l’Aéroport de Dakar. A l’époque tu disposais d’un revenu appréciable que tu pouvais cependant dépenser en une journée. Il t'était particulièrement difficile de ne pas répondre positivement à une sollicitation d’ordre social de la part d’un proche ou d’un ami. Il n’était pas rare que tu te sacrifies au profit d’un autre.

Tu avais un niveau élevé d’esprit de résilience. Quels que soient les problèmes que tu pouvais rencontrer, tu ne voulais déranger personne. Dans bien des cas, tu préférais te sacrifier, face à des problèmes quotidiens plutôt que d'aller solliciter qui que ce soit si cela pouvait gêner ou déranger.

Tu ne t’es jamais plaint de quoi que ce soit et tu as toujours eu le sourire au visage quelles que soient les situations auxquelles tu faisais face. Je ne t’ai jamais vu t’énerver ou crier sur quelqu’un. Tu as dû faire beaucoup de sacrifices personnels au niveau social, étant animé par ta foi et ta volonté d’aller de l’avant.

Ta capacité de résilience, ton esprit positif et ton optimisme sans limite ont toujours été les points forts de ta personnalité.

Tu constituais ainsi un modèle exceptionnel d’humanisme et de résilience.

Ton frère Boubacar BA