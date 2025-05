Alors que le Sénégal a réalisé d’importants progrès dans le développement de sa production maraîchère, en particulier dans les filières de l’oignon et de la pomme de terre, le secteur se trouve aujourd’hui confronté à une surproduction structurelle. Ce paradoxe – produire plus mais écouler moins – souligne les limites d’une croissance non planifiée, mal arrimée aux débouchés réels et à une logistique encore insuffisante. Une réponse durable exige une régulation stratégique et une meilleure intégration de l’agriculture à l’industrie.