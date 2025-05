Pour Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, dans le cadre de la modernisation des secteurs de son département, des chantiers prioritaires restent à entreprendre pour consolider les acquis et poursuivre sa marche vers une administration du Travail plus performante.

Le projet "Ensemble vers la réforme du travail" a été clôturé, hier, par le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions. Lors de cette rencontre, Abass Fall a annoncé que des chantiers prioritaires doivent encore être entrepris pour consolider les acquis et continuer leur marche vers une administration du Travail plus performante. Notamment la finalisation des deux versions de la plateforme "Tech Liggeey" qui est essentielle, à ses deux.

‘’Cette étape permettra d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires demandées par les utilisateurs après une première expérience, renforçant ainsi l'efficacité des services et répondant mieux aux attentes des usagers. La mise en œuvre de cette plateforme innovante sera l'une des plus belles contributions du secteur du travail à l’ambition de digitalisation des procédures administratives, un maillon essentiel de l’Agenda national de Transformation’’, dit-il.

Il en va de même, selon Abass Fall, pour la mise en œuvre du volet portant sur l’archivage numérique, qui constituerait un complément indispensable à la dématérialisation déjà engagée, permettant de sécuriser les données et d’améliorer leur accessibilité. Enfin, l’extension des dotations en moyens logistiques à l’ensemble des inspections du Travail du pays leur permettra d’améliorer leur mobilité dans certaines zones.

Par ailleurs, le ministre a rappelé qu'en novembre 2019, le Sénégal a conclu avec le BMZ un partenariat dans le cadre du Compact with Africa. Ce partenariat, visant à encourager les réformes, s’était fixé pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement sénégalais dans l’amélioration des conditions-cadres propices à l’investissement privé afin de générer plus d’emplois, de promouvoir la transition des entreprises vers le secteur formel, de lever les obstacles au développement du secteur privé et des PME, et d’améliorer la qualification de la main-d'œuvre.

Cette coopération, renseigne Abass Fall, était articulée autour de quatre axes d’intervention. Le premier axe visait le renforcement des capacités stratégiques de l’administration centrale du travail pour piloter les réformes. Le deuxième axe concernait l’amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la performance du fonctionnement des inspections de travail au profit des usagers. Quant au troisième axe, il se fixait comme ambition de mettre en place un personnel qualifié pour répondre aux besoins d'un monde du travail évolutif et moderne, et le quatrième axe était relatif au renforcement des capacités des juges du travail.

Quelques mois plus tard, un cinquième axe relatif à l’extension de la protection sociale est venu enrichir ce partenariat riche et dynamique qui lie les deux pays. Le ministre de se réjouir : "A l’heure du bilan, force est de reconnaître que le projet ‘Ensemble vers la réforme du travail’ a changé le visage de l’Administration du Travail au bout de quatre années d’existence, en renforçant de manière notable les capacités opérationnelles de notre Administration. Dans ce cadre, je me réjouis particulièrement de la finalisation de la réforme du Code du Travail, le chantier majeur du projet, qui transforme positivement le cadre juridique du travail décent. Elle a été conduite dans une démarche inclusive, concertée et rigoureuse, dans le souci constant de concilier compétitivité économique et protection des droits fondamentaux des travailleurs’’.

La tutelle souligne surtout le fait que le capital humain n’ait pas été en reste. ‘’Le renforcement des capacités humaines a également été au cœur de nos interventions. De nombreuses formations, organisées tant au niveau national qu’international, ont permis à nos Inspecteurs et Contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale de bénéficier de compétences actualisées, en phase avec les évolutions du monde du travail, et parfois même avec des formations diplômantes," révèle le ministre.

Modernisation de l’Administration du Travail

Par ailleurs, Abass Fall a indiqué qu'un pas a été franchi vers la modernisation de l’Administration du Travail à travers la dématérialisation et l’optimisation des procédures, rendues possibles par le dépôt en ligne du contrat de travail et la mise en place de la plateforme "Tech Liggeey". Ces outils, selon lui, incarnent leur volonté de simplification administrative, de célérité, de transparence et de performance.

"Notre partenariat a aussi été sensible aux conditions matérielles de travail de nos agents. Grâce à la dotation en matériels informatiques, en mobiliers de bureau, en équipements de protection individuelle et en instruments de mesure des facteurs d’ambiance, nous avons consolidé les fondements matériels nécessaires à l’exercice efficace de nos missions. Par ailleurs, trois Inspections du Travail ont bénéficié d’un appui logistique renforcé, leur permettant d’assurer un service de proximité plus efficient, en cohérence avec notre vision d’une administration moderne et accessible’’.

S’agissant de l’extension de la protection sociale, qui constitue un enjeu fondamental, le ministre ajoute qu’elle implique l’extension de la couverture aux travailleurs du secteur informel avec la mise en place du Régime simplifié pour les petits Contribuables (RSPC), une consolidation des mécanismes existants, et une collaboration étroite avec les partenaires sociaux et les institutions de sécurité sociale. Car, à ses yeux, ‘’aucun travailleur ne doit être laissé en marge de la protection que la République doit garantir à tous".

Sur un autre registre, il a soutenu que le projet ‘Ensemble vers la Réforme du Travail’ est une illustration de plus de la solidité et de la qualité des relations bilatérales entre l’Allemagne et le Sénégal. Un type de coopération qui traduit non seulement une volonté partagée de moderniser l’administration du Travail, mais aussi un engagement commun pour un développement socio-économique durable.

‘’L’implication allemande dans ce projet montre la confiance envers les institutions sénégalaises et la reconnaissance du potentiel du pays à faire évoluer son marché du travail vers plus d'efficacité, d'inclusion et de justice sociale’’, se réjouit-il.

CHEIKH THIAM