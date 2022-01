A Yoff, les élections municipales et départementales se sont déroulées dans le calme et la sérénité, malgré quelques affrontements notés dans la soirée. Selon les dernières tendances, le maire sortant de ladite commune et candidat à la mairie de la ville de Dakar de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a été battu dans son fief. C’était la fête devant la maison de Seydina Issa Laye Samb, à Layenne.

Les élections locales et départementales se sont déroulées ce dimanche, sur l’ensemble du territoire national. A Yoff, si Diouf Sarr n’a pas été battu au niveau de son bureau de vote, à l’école 5 (El Hadj Elimane Thiaw), les tendances sont favorables au candidat de Yewwi Askan Wi (Yaw) dans les autres grands centres de vote comme l'école 2 et l'École japonaise où Benno Bokk Yaakaar a été classée deuxième. Suffisant pour que les militants et sympathisants de Seydina Issa Laye Samb crient victoire. Ne jugeant pas nécessaire d’attendre que tous les résultats soient affichés, ils ont envahi les rues de la commune, vers les coups de 22 h pour jubiler.

Ainsi, une véritable ambiance de fête a été notée, à Layenne, devant la maison de Seydina Issa Laye Samb où les jeunes se sont fortement mobilisés, après la publication des premiers résultats sortis des urnes. A l’école 2, cette fête, qui a soulevé l’ire et la colère des éléments de Diouf Sarr, a viré à la bagarre. Pourtant, le vote s’est déroulé dans la paix et la sérénité. Et si dans beaucoup de localités comme Grand-Yoff et Parcelles-Assainies, le démarrage du vote a connu un grand retard à cause de plusieurs facteurs, ça n’a pas été le cas à Yoff. Tôt dans la matinée, tout le dispositif était mis en place dans les différents lieux de vote. Dès 8 h, il y a eu une forte affluence au niveau des centres.

Quelques couacs

Tout de blanc vêtu, Issa Laye Samb a rempli son devoir civique à l’école 2. ‘’Nous avons remarqué une ambiance calme, en ce jour de vote. Il y a eu quelques couacs, mais nous avons pris contact avec les services compétents pour que les impairs puissent être corrigés’’, a-t-il déclaré, demandant aux Dakarois et Dakaroises de voter dans la paix et dans la sérénité. ‘’C’est le jour du scrutin qu’il faut aborder avec beaucoup de calme et de sérénité, surtout dans un environnement et un état d’esprit de paix. Parce que notre pays, le Sénégal, est connu pour sa culture démocratique et sa culture de paix’’, a-t-il dit. ‘’Le choix des Dakarois va s'exprimer et le lendemain, nous irons au travail tranquillement. Et ce sera la victoire de la démocratie au Sénégal et à Dakar’’, a ajouté M. Samb.

‘’Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de faire une très bonne campagne à Yoff. Nous avons démarré par une ambiance de paix, festive et nous l’avons terminée en paix. Le plus important, aujourd’hui, est que Yewwi Askan Wi à Yoff a eu à proposer le meilleur projet politique et le meilleur projet de société, d’après les experts et les personnes-ressources de cette commune’’, pense-t-il.

Pour sa part, le maire sortant, tout de blanc vêtu également, a abordé ce scrutin dans ‘’un état d’esprit de sérénité’’, selon ses dires. ‘’Nous avons fait deux semaines de campagne précédées par une précampagne. Et ça s’est fait avec beaucoup de rigueur, de méthodologie et d’engagement’’, dit-il.

Interpellé sur les couacs, il déclare : ‘’Le zéro défaut n’existe pas en matière électorale et de manière globale. On tend toujours vers la perfection, mais il peut y avoir de petits problèmes. Maintenant, il faut rapidement demander à ceux qui organisent au niveau du ministère de l’Intérieur de prendre toutes les dispositions de correction.’’

