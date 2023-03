ALIOU CISSE

‘’On a un titre à défendre et ça passe par Maputo’’

En conférence de presse d’avant-match hier, Aliou Cissé a fait la situation sur la préparation du match retour contre le Mozambique et précisé que le seul objectif pour son équipe, c’est d’obtenir la qualification à l’issue de cette rencontre.

‘’On s’attend à un match différent’’

‘’C’est l’équipe classée 2e, donc qu’on respecte énormément. C’est vrai qu’on a pris une bonne option chez nous pour la qualification, mais demain c’est un autre contexte. On sera face à une équipe qui garde toutes ses chances de qualification. En tant que tenant du titre, notre objectif, c’est d’être en Côte d’Ivoire. Donc, sur ce match de demain, on va continuer à travailler et réussir à se qualifier. On s’attend à un match différent de celui de vendredi. Mon équipe est prête. On a un titre à défendre et ça passe par Maputo. Après, ce sera Kigali, puis Cotonou.’’

‘’Composer la meilleure équipe’’

‘’Le Sénégal n’est pas encore qualifié. Il ne faut pas perdre ça de vue. C’est un match très important pour nous. On a joué vendredi chez nous et on va vers un match différent. Même si en ayant coché les trois points, cela nous met sur la bonne direction. Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est de composer la meilleure équipe compétitive pour défendre les couleurs du Sénégal face à une très belle équipe du Mozambique.’’

‘’Gagner une Can, c’est un travail de longue haleine’’

‘’Je n’ai pas envie de me faire passer pour un donneur de leçons. Le football existe dans ce pays. Le Mozambique a toujours eu de très grands footballeurs, de très grandes équipes nationales. Sans aucun doute aujourd’hui, il y a un potentiel de Mozambicains qui sont au Portugal, qui jouent en Europe, en Afrique du Sud et partout dans le monde. D’ailleurs, c’est ce qui constitue cette équipe actuelle. Que ce soit le coach, qui fait de très bonnes choses, la fédération, ils sont est en train de travailler pour améliorer la formation par laquelle on peut construire de futurs footballeurs professionnels. Dans mon pays, très tôt, on a eu des centres de formation, des présidents de club qui ont énormément œuvré pour qu’on ait des générations. Depuis tout le temps, le Sénégal est connu pour avoir un réservoir de footballeurs. Il ne faut pas croire que tout est rose parce qu’on gagne. Il y a des hauts et des bas.

Il y a eu un projet, une vision sur le moyen et le long terme qui a été mise en place par nos dirigeants. C’est ce qui donne tous ces résultats actuels. Ce n’est pas quelque chose de spontané. Malgré tout le potentiel qu’on a, le Sénégal a mis 60 ans pour gagner la Can. Je suis en place depuis huit ans. Je sais que gagner une Can, c’est un travail de longue haleine. Toutes les franges du football sénégalais et aussi être capable d’aller chercher des joueurs comme Boulaye Dia, qui n’ont pas été formés dans notre circuit. Au Mozambique, il y en a. Quand vous allez au Portugal, il y a des joueurs qui sont d’origine mozambicaine. Le football, ici, peut progresser parce qu’il existe déjà. Maintenant, il faut l’accompagner par des moyens et surtout par la compétence.’’

‘’On aimerait gagner tous nos matchs’’

‘’Notre option, aujourd’hui, c’est la qualification. Bien sûr comme tout entraineur, on aimerait gagner tous nos matchs. C’est aussi notre objectif. Mais l’objectif numéro un pour un tenant du titre, c’est de se qualifier à cette Can. C’est une place difficile à gagner, je le sais. Je me rappelle d’un Mozambique-Egypte. Beaucoup de grands se sont cassé les dents ici. Donc je ne serai pas surpris, notre équipe aussi, de même que nos joueurs. Mais c’est tout cela qui nous motive. Quand on est compétiteur de haut niveau, c’est d’aller gagner dans des endroits où beaucoup d’équipes africaines se sont cassé les dents.’’

‘’Améliorer le système défensif’’

‘’C’est vrai qu’on marque cinq buts, mais on en prend un aussi. C’est un but qu’on pouvait éviter. Je le répète, il nous faudra être beaucoup plus concentrés sur certaines situations de jeu, surtout sur les balles arrêtées. C’est un axe de travail qui demande un peu plus de concentration et de communication. On doit aussi travailler dans ce sens. Je pense que c’est tout ce système défensif qu’il faut améliorer. Défendre, ce n’est pas que les quatre de derrière, c’est les trois qui sont devant, les hommes du milieu de terrain. En réalité, on parle de système défensif. Donc, on doit s’améliorer et progresser pour ne pas prendre de buts qu’on peut éviter.’’ AVEC FSFTV