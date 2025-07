Cette saison, Bradley Barcola a pris part à 73 rencontres, tout comme Luka Modric. Personne n'a disputé davantage de matches. En revanche, Federico Valverde a eu plus de temps de jeu, avec ses 6 029 minutes passées sur le pré lors de l'exercice 2024-2025.

Au sein du Big 5 européen, la saison s'est étirée du 10 août 2024 au 13 juillet 2025. Entre le Community Shield remporté par Manchester City contre les Red Devils (1-1, 7-6 aux t.a.b.) et la finale de la Coupe du monde des clubs qui a sacré Chelsea face au PSG (3-0) : un cycle de onze mois de compétition quasi ininterrompu.

Le rythme effréné du calendrier avait été parfaitement encapsulé par une image de Pedri, les traits tirés lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Cette saison-là, le milieu espagnol avait disputé 73 matches. Avant de vivre une saison particulièrement tronquée par les blessures. Il n'est pas ici question de porter l'œil à Bradley Barcola, mais, quatre ans plus tard, le Parisien sort également d'un exercice à 73 rencontres. Pour l'ancien Lyonnais, pas de JO. La Coupe du monde des clubs s'est chargée de rallonger le programme.

Valverde, le plus utilisé

Il s'agira d'être prudent pour l'ailier de 22 ans. Tout comme pour le néo milieu de l'AC Milan Luka Modric, 17 années de plus sur le CV, mais tout aussi utilisé que l'international français. Un autre joueur du Real Madrid complète le podium. Federico Valverde (72 matches) devance Fabian Ruiz (71) et Pedri (69), encore lui.

Sans surprise, Parisiens et Madrilènes trustent les premières places de ce classement des joueurs les plus actifs. Lorsque les footballeurs sont classés en fonction des minutes jouées et non plus des matches, le tableau est davantage diversifié. Un bouleversement dû en partie au turnover instauré par Luis Enrique au PSG. Si Barcola a été mentalement accaparé par 73 des 75 parties auxquelles il pouvait prétendre - sélection nationale comprise -, il n'a disputé que 14 rencontres dans leur intégralité. Ce qui explique son absence du Top 10 des joueurs de Ligue 1 au temps de jeu le plus conséquent.

Les Parisiens ont d'ailleurs disparu des dix premières positions, cinq grands Championnats européens confondus, Willian Pacho pointant au onzième rang (5 355 minutes). Au sein du Big 5, Valverde a cumulé davantage de temps de jeu que n'importe quel autre joueur, avec ses 6 029 minutes passées sur le terrain. L'Uruguayen est suivi au classement par Bruno Fernandes (5 802 minutes) et Mike Maignan (5 626). Étonnamment, les gardiens ne survolent pas ces classements. Le portier français devance ses homologues au nombre de matches joués (63), mais il est précédé par 24 joueurs de champ.

Au nombre de minutes, les gardiens sont davantage présents. Pour la simple raison qu'ils sont rarement remplacés en cours de partie. Ils sont 6 - Maignan, David Raya, Gregor Kobel, André Onana, Emiliano Martinez et Jan Oblak - à représenter la corporation au sein du Top 20.

Les Lillois seuls avec les Parisiens

En Ligue 1, pas de surprise, les Parisiens sont omniprésents. Seuls les Lillois Jonathan David (4 893 minutes) et Alexsandro (4 366) se glissent parmi les dix premiers. Derrière Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma sont les joueurs les plus utilisés par Luis Enrique.

Pour le reste, William Saliba est le septième joueur de Premier League à avoir accumulé le plus de minutes (5 126). En Liga, trois Français figurent dans le Top 10 : Aurélien Tchouaméni (3e, 5 309 minutes), Kylian Mbappé (6e, 5 245 minutes) et le marathonien de l'année civile 2024, Jules Koundé (10e, 5 088 minutes). À seulement 18 ans, Lamine Yamal figure déjà au sein de ce classement (8e, 5 153 minutes).

Les entraîneurs de Serie A ont également bien tiré sur les muscles de leurs Français. Personne n'a glané davantage de temps de jeu que Maignan (5 626 minutes). Le Romain Evan Ndicka (4e, 5 040 minutes), Theo Hernandez (9e, 4 572 minutes) et Mattéo Guendouzi (10e, 4 487 minutes) ont été particulièrement sollicités. En Bundesliga, Seul Joshua Kimmich (65) a disputé plus de matches que Michael Olise (63), qui n'a pas pour autant amassé une collection démesurée de minutes.

L’EQUIPE