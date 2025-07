Le combat tant attendu entre Siteu et Balla Gaye 2 a rendu son verdict, ce dimanche. Presque contre toute attente, c'est la tête de fil de l'écurie Lansar qui a dominé haut la main le leader de l'école de lutte Balla Gaye. Moustapha Senghor se relance, après deux dernières sorties assez décevantes. Pour le champion déchu BG2, c'est tout simplement la grosse désillusion.

Le calme avant la tempête… sur Balla Gaye 2. Tout a démarré doucement, lors de ce combat qui avait fait couler beaucoup d'encre. Balla Gaye 2 et Siteu ont offert aux amateurs un long round d'observation. En ce moment du combat, on pouvait appréhender un de ces combats insipides qui laissent au final les amateurs sur leur faim. Mais quand le Lion de Guédiawaye a décidé d'accélérer les choses, il a trouvé du répondant en face. Siteu lui a envoyé une gauche surpuissante. BG2 a titubé, KO debout, avant de se ressaisir. Une chose est sûre, ce coup l'aura déstabilisé.

Mais malgré cette posture inconfortable, le frangin de Sa Thiès a poursuivi son attaque au lieu de battre en retraite. Une seconde méprise qui allait le perdre.

Dès lors, toutes les initiatives ont été l'œuvre du Tarkinda. L’enfant de Dionwaar a tenté de soulever BG2, mais ce dernier est parvenu à se dégager et à retomber sur ses pattes. Les deux lutteurs se sont séparés pour entamer un autre round.

Après quelques coups échangés par les deux lutteurs, Siteu a réussi à bien saisir le ‘’nguimb’’ de Balla Gaye 2, a multiplié les manœuvres pour déstabiliser son adversaire qui est apparu amorphe et à court de forme. Lui qui a habitué ses fans à être le protagoniste.

En effet, c'est d’un “petit croche-pied” que Siteu a eu raison de l’ancien Roi des arènes. Un lutteur en pleine maturité qui a fait preuve d’une forme éclatante. Manifestement, il était plus frais et mieux préparé que son adversaire qui, malgré ses rodomontades lors de leur face-à-face, a été très décevant.

Cette éclatante victoire vient confirmer les belles promesses laissées par Siteu, lors de son dernier combat contre Modou Lo. Il avait tenu la dragée haute à l’actuel Roi des arènes. Avec cette victoire, il pourrait retenter sa chance contre Modou Lo. Car leur dernier combat avait donné lieu à de nombreuses polémiques. Il pourrait y avoir un combat de clarification.

Sinon Moustapha Senghor peut toujours réclamer une revanche contre Sa Thiès qui, lui aussi, est sur très bonne dynamique.

BG2, crépuscule d’une carrière dorée ?

Pour Balla Gaye 2, l’heure de la remise en question a sonné, s’il veut éviter que la suite de sa carrière ne soit pas une lente descente aux enfers. Car il a été nettement dominé physiquement. Cela est d’autant plus étonnant qu’il sortait d’une victoire probante face à Tapha Tine.

Cette défaite pourrait surtout entériner toute chance de BG2 de se frotter à Modou Lo pour tenter de reconquérir la couronne.

L'autre chose que semble dévoiler ce nouveau revers est que le Lion de Guédiawaye ne rugit pas contre des adversaires plus jeunes. On se souvient de sa défaite contre Boy Niang 2.

Mais c'est juste l'histoire qui se répète, car à ses débuts, Balla Gaye 2 était aussi une vraie terreur pour ses devanciers dans l'arène, à l'instar de Tyson, Baboye, Yekini ou encore Moustapha Guèye.

Avec l'âge, le fils de feu Double Less a sans doute déjà écrit les plus belles pages de sa carrière. Ses potentiels adversaires se font de plus en plus rares et les jeunes loups qui montent en puissance ne lui feront pas de cadeau.

Rappelons que la veille de cette journée du 20 juillet, Ada Fass a pris le dessus sur Liss Ndiago.

MAMADOU DIOP