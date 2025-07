Les animateurs culturels et les conseillers aux affaires culturelles ont récemment dénoncé le recrutement de 14 inspecteurs d’éducation populaire au détriment des professionnels et demandé le détachement de la Culture des autres départements du ministère (Jeunesse et Sports). Le secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a par la suite dénoncé cette sortie médiatique, défendant la ministre Khady Diène Gaye. Les animateurs culturels et les conseillers aux affaires culturelles, invités à une réunion ce lundi, sont revenus à la charge. Un sit-in est prévu aujourd'hui au stade Léopold Sédar Senghor, en marge de la rencontre.

A la suite des sorties médiatiques d'animateurs culturels qui ont dénoncé un certain nombre d’anomalies, le secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique a fait une réplique cinglante. Pour Bakary Sarr, ces derniers se sont livrés à ‘’des attaques personnelles et professionnelles inacceptables contre Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture’’.

Offusqué, Bakary Sarr a réagi pour condamner ces sorties médiatiques. ‘’Les propos tenus et les postures adoptées par certains agents relevant du secteur culturel dépassent largement le cadre d'un débat démocratique sain et légitime. Ces attaques constituent, à mes yeux, un manquement grave aux règles déontologiques et aux obligations qui s'imposent à tout agent de l'Administration publique’’, a-t-il déclaré dans une note reçue à ‘’EnQuête’’.

Le secrétaire d’État soutient que le devoir de réserve constitue l'un des piliers essentiels de la Fonction publique sénégalaise. Cette obligation, inscrite dans notre corpus juridique et réglementaire, s'impose à tous les agents de l'État, sans exception, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels’’, a-t-il ajouté.

D'après M. Sarr, ce devoir implique l'interdiction de critiquer publiquement les décisions de l'autorité hiérarchique, le respect de la neutralité du service public et de ses représentants, et la préservation de l'image et de la crédibilité des institutions publiques.

À l'en croire, cette obligation ne constitue pas une atteinte à la liberté d'expression, mais bien ‘’une exigence de responsabilité proportionnée aux privilèges et aux responsabilités liées à l'exercice d'une mission de service public’’.

Il souligne que les animateurs culturels sont, par ailleurs, investis d'une mission de promotion de nos valeurs et portent une responsabilité dans la préservation de la cohésion sociale et du dialogue constructif. ‘’La dignité de la fonction ministérielle et le respect dû aux institutions de la République exigent que les débordements ici évoqués soient condamnés’’, a soutenu Bakary Sarr, témoignant sa ‘’solidarité’’ à Mme Diène Guèye, demandant aux acteurs du secteur culturel de prendre la voie du ‘’dialogue respectueux’’.

Réponse des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles

La réponse des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles ne s’est pas fait attendre. La note circulaire de Bakary Sarr à l’attention des agents du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture - animateurs culturels en particulier, est jugée déconcertante. S’adressant au secrétaire d’État, le Syndicat autonome des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles (Syac) et l’Association des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles déclarent : ‘’Les notions de base assimilées en rédaction administrative nous indiquent qu’une note à caractère réglementaire doit respecter les principes de généralité et d’impersonnalité. Or, ici, ce n’est manifestement pas le cas. Rappelons que l’impersonnalité permet, justement, d’assurer l’égalité de traitement des citoyens devant la loi et l'Administration.’’ Poursuivant, ils félicitent le secrétaire d'État à la Culture de s'être enfin montré concerné par le débat agitant le département depuis plus de deux mois. ‘’S’il est vrai que le dicton enseigne que ‘la parole est d’argent, le silence est d’or’, force est de reconnaître que, face à l’arbitraire, le silence du ‘‘neutriote’ est surtout coupable’’, ont indiqué Papa Baba Ndiaye et Cie. Et pour eux, la date de signature de la note de Bakary Sarr n’est pas fortuite : vendredi 25 juillet 2025, veille de la réunion de coordination convoquée par la ministre pour le lundi 28 juillet 2025.

‘’C’est dire, sous ce registre, que ladite note exploite d’abord un soutien affiché, à Madame la Ministre. Ensuite, elle relève une obligation de réserve assortie d’interdits auxquels les agents sont astreints. Enfin, elle évoque des valeurs que les professionnels de la culture endossent pour préserver la cohésion sociale et le dialogue constructif. Fort heureusement, Monsieur le Secrétaire d’État, vous les rappelez si bien. Ces valeurs, les professionnels de la culture les traduisent quotidiennement en termes de ‘disso’, de ‘sütüra’ et surtout de ‘muñ’’, ont répliqué l’Adac et le Synac.

Et d’ajouter : ‘’Mais comment les incarner face à une autorité de tutelle qui ne répond pas aux courriers (trois à quatre missives officielles restées sans réponse) ; ignore les alertes sur les sentiments d’exclusion et d’arbitraire (deux communiqués publiés) ; multiplie les nominations tous azimuts, systématiquement défavorables à notre corporation : DRJSC, directeurs généraux de structures culturelles et désormais régisseurs financiers de ces mêmes structures.’’

Selon les animateurs culturels et les conseillers aux affaires culturelles, le parallélisme des formes aurait pourtant suggéré une autre posture. ‘’Monsieur le Secrétaire d’État, les animateurs culturels que vous citez ne se plaignent pas de ne pas être nommés directeurs de stade, régisseurs financiers de stade ou responsables de la vie associative. Ils ne réclament rien d’autre qu’une équité dans le traitement des secteurs du département et des professionnels qui les portent : l’homme qu’il faut à la place qu’il faut’’, ont-ils souligné.

‘’Si vous considérez cela comme un manquement à la rigueur professionnelle ou à l’obligation de réserve, nous y voyons, quant à nous, un devoir de résistance face à l’arbitraire – comme nous en a inspiré notre cher Premier ministre’’.

Pour conclure sur ce point, le secrétaire d’État est invité, lors des prochaines rencontres de l’expertise culturelle (Rec) organisées par l’Adac, à réfléchir sur cette question : ‘’Est-il valeureux d’utiliser sa position éphémère pour égruger ou, que dis-je, écorner la dignité d’une corporation totalisant plus d’un demi-siècle de dévouement au rayonnement culturel du Sénégal ?’’

Réunion des professionnels de la culture convoquée par le ministère

Par ailleurs, les animateurs culturels et les conseillers aux affaires culturelles notent qu’ils sont convoqués à une réunion de coordination aux allures de ‘’ndëpp‘’ général, à laquelle sont associés les professionnels de la culture au niveau déconcentré (les directeurs des centres culturels régionaux). Il souligne qu’il aura fallu, après quinze mois de magistère, ‘’l’expression d’un ras-le-bol généralisé des agents du secteur’’ pour que la ministre Khady Diène Gaye daigne les rencontrer. Une première, pourtant longtemps souhaitée et espérée par les animateurs et les conseillers aux affaires culturelles depuis l’avènement de la ministre à la tête de ce département.

‘’Quoi de plus normal ? Les bras opérationnels du secteur de la culture dans les territoires n’avaient-ils pas le droit de rencontrer, d’échanger et de recevoir les orientations générales de la nouvelle politique culturelle Sénégal Vision 2050 ? Apparemment, ce n’était pas important ou bien l’agenda, devant sonner leur glas, était déjà programmé depuis belle lurette. Qui sait ?’’, a soutenu le Syndicat autonome des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles dans une note reçue du 26 juillet.

‘’Carpe diem : une rencontre est enfin fixée. Attendons de voir quel contenu lui sera donné le jour J, même si l’on peut se douter de ce qu’elle présage, sans prétendre être oracle ou expert en art divinatoire. Wait and see ; nous nous y préparons résolument !’’. Pour l’heure, un sit-in est annoncé pour le recrutement des 69 animateurs culturels et pour une politique culturelle juste et inclusive.

Babacar Sy Seye