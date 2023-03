La liste des joueurs devant prendre part à la double confrontation face au Mozambique, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can-2023, a été publiée, hier, par Aliou Cissé. Sadio Mané figure dans ce groupe de 24 Lions avec deux nouvelles recrues, Dion Lopy et Pape Ousmane Sakho.

Aliou Cissé a dévoilé, ce vendredi, une liste de 24 joueurs en vue de la double confrontation avec le Mozambique, les 24 et 28 mars prochains, en matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can-2023. Dans cet effectif fortement remanié, on note Sadio Mané qui va effectuer son retour en sélection nationale, après trois mois loin de la compétition. La dernière apparition de l’attaquant du Bayern sous le maillot du Sénégal remonte au 27 septembre 2022 en amical contre l’Iran (1-1), avant sa blessure au péroné qui lui a privé de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’ancien buteur de Liverpool va pouvoir aider ses coéquipiers à se qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue en 2024 en Côte d’Ivoire où ils vont défendre leur titre de champion d’Afrique.

D’autres joueurs vont effectuer leur come-back. C’est le cas d’Habib Diallo, Noah Fadiga, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour, Mory Diaw et Moussa Niakhaté.

Si l’enfant de Bambali peut savourer son retour dans la Tanière, ce n’est pas le cas de certains qui vont manquer ce premier rendez-vous de l’année 2023 des Lions. Plusieurs cadres ne seront pas de ce stage, à cause d’un manque de compétition dû soit à un retour de blessure ou à un temps de jeu peu conséquent. ‘’Édouard Mendy a repris la compétition, il y a seulement une semaine. Pour plus de prudence, on a décidé de le laisser dans son club pour qu'il puisse bien travailler durant ces dix jours. On connaît ses qualités et ce qu'il représente pour notre équipe. Mais il sort d'une Coupe du monde difficile et d'une blessure. Bouna Sarr, qui est aussi revenu de blessure, j'ai préféré le laisser avec le Bayern pour qu'il puisse récupérer du temps de jeu. C'est la même chose pour Cheikhou Kouyaté qui a repris, il y a une semaine. Il y a des garçons comme Abdou Diallo qui passe des moments difficiles’’, a expliqué le sélectionneur national.

L’heure de Dion Lopy et de Pape Ousmane Sakho

L’absence de ces cadres a fait l’affaire de certains jeunes joueurs qui frappaient à la porte de l’équipe A. C’est le cas de Dion Lopy, qui a fait ses preuves avec les U23 et qui fait de bonnes prestations en club. ‘’Dion Lopy est un garçon que le peuple sénégalais réclamait en équipe A. Avec ce qu'il fait depuis un ou deux ans, il était intéressant de l'avoir avec nous. Pour les garçons qui sont dans les petites catégories, leur souhait, c'est de jouer avec l’équipe A. Je félicite Dion pour le travail qu'il accomplit’’, a soutenu Aliou Cissé.

Quant à Sakho, il va découvrir la Tanière, après avoir été longtemps réclamé par les supporters, surtout à la suite de sa désignation comme l’auteur du plus beau but de l’année 2022 par la Caf. Mais Cissé a expliqué que c’était un peu tôt, à l’époque, de le convoquer, parce que ‘’les schémas, les plans étaient déjà définis et il y avait des garçons qui étaient déjà là et qui avaient un pas d'avance sur lui’’.

Mais aujourd’hui, a-t-il dit, c’est le bon ‘’moment pour lui’’. ‘’C'est un garçon intéressant. Maintenant, c'est l'opportunité pour nous de voir sur dix jours son intégration dans ce groupe. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui a de la qualité. Il a fait toujours fait partie de ce groupe élargi de 50 à 60 joueurs’’.

L’absence des champions du Chan et de la Can U20

Plusieurs Sénégalais espéraient voir certains joueurs champions d’Afrique du Chan et de la Can U20 figurer dans la liste pour affronter le Mozambique. Mais le coach n’est pas allé dans ce sens. Pour Aliou Cissé, cette absence est justifiée par le fait que le match de l’équipe A coïncide avec celui de la sélection U23 qui va croiser le fer avec celle du Mali, dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Can des moins de 23 ans. ‘’On pouvait imaginer, s'il n'y avait pas les éliminatoires de la Can U23, que des garçons comme Lamine Camara et Mamadou Camara pouvaient être là. Mais on a décidé de les laisser à la disposition de Demba. Ce match est très important’’.

L’autre argument du sélectionneur est que ces joueurs ont un ‘’retard’’ par rapport à d’autres jeunes qui sont déjà dans son effectif et qui ‘’sont en train d'évoluer et de progresser dans des championnats plus relevés’’.

Néanmoins, il a indiqué qu’il va continuer à ‘’suivre leur progression dans leurs clubs respectifs’’.

L’équipe va démarrer son regroupement lundi prochain et tenir son premier galop d’entrainement dans l’après-midi, à 15 h. Selon le Cissé, le groupe sera au complet le mardi. ‘’Ceux qui jouent le samedi seront ici le dimanche et le lundi pour ce qui jouent le dimanche. On va jouer le match le vendredi 24 mars et on va voyager peut-être le 25 et jouer le 28 à Maputo’’.

LISTE DES 24 : Gardiens : Alfred Gomis (Côme, Italie), Sény Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre), Mory Diaw (Clermont Foot, France) Défenseurs : Noah Fadiga (Stade Brestois, France), Youssouf Sabaly (Bétis Séville, Espagne), Kalidou Koulibaly (Chelsea, Angleterre), Formose Mendy (Amiens, France), Abdoulaye Seck (Macabi Haïfa, Israël), Ismaël Jacobs (AS Monaco, France), Abdallah Ndour (Sochaux, France), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest, Angleterre) Milieux de terrain : Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre), Pape Alassane Gueye (FC Séville, Espagne), Dion Lopy (Stade Reims, France), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Espagne) Attaquants : Pape Ousmane Sakho (FC Simba, Tanzanie), Boulaye Dia (Salernitana, Italie), Bamba Dieng (FC Lorient, France), Habib Diallo (Strasbourg, France), Sadio Mané (Bayern Munich, Allemagne), Krépin Diatta (A SMonaco, France), Illimane Ndiaye (Sheffield United, Angleterre)

LOUIS GEORGES DIATTA