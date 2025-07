Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026 a conclu, le lundi 28 juillet 2025, à Hangzhou, au siège du géant Alibaba, un accord de partenariat en direction du premier événement olympique sur le continent africain. La signature de cet accord vient boucler plusieurs années de discussions pour parvenir à embarquer le géant du Cloud.

Il faut rappeler que les intentions de nouer un accord ont été affirmées entre le groupe Alibaba et le président du Cojoj Dakar-2026 lors de son voyage en Chine pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Pékin 2022. Par la suite, les échanges techniques se sont poursuivis pour s'accorder sur les contours et modalités du partenariat.

Le récent séjour en République Populaire de Chine du Premier ministre Ousmane Sonko a été déterminant. Il a contribué à accélérer les échanges, avec les instructions qui ont été données au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et à Senum SA d'accompagner le Cojoj pour un bouclage diligent du dossier.

Alibaba, en plus d'être un sponsor top officiel du Comité international olympique, s'engage aux côtés du Cojoj pour apporter des solutions innovantes permettant de faire des JOJ Dakar-2026, au-delà du succès, des jeux connectés.

Plus encore, le partenariat Cojoj Dakar-2026 - Alibaba permettra de laisser un héritage tangible au profit de l'opérateur public de télécommunications Senum SA en termes d'équipements, de renforcement des compétences et de positionnement dans l'écosystème du numérique, mais aussi aux opérateurs du secteur privé du numérique avec qui Alibaba s'est engagé à collaborer pour fournir des services de qualité et contribuer à l'avènement du New Deal Technologique lancé par le gouvernement du Sénégal.

L'accord de partenariat pour la fourniture de services a été signé par Selina Yuan, présidente d'Alibaba Cloud International, et par Ibrahima Wade, coordonnateur général du Cojoj Dakar-2026, en présence de Mouhamadou Seck, directeur de cabinet du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Isidore Diouf, directeur général de Senum SA, Oumar Boun Khatab Diop, directeur de la Technologie de Dakar-2026, et d'Antoine Azokly, représentant le CIO à la cérémonie.

''C'est la première fois que la technologie Cloud de classe mondiale va soutenir un événement olympique en Afrique. À travers notre infrastructure Cloud éprouvée et nos capacités en matière d'intelligence artificielle, notre ambition est de délivrer une expérience numérique efficace, sécurisée et innovante pour les athlètes, les organisateurs et les spectateurs en général'', a affirmé Selina Yuan, vice-présidente du groupe Alibaba et présidente d'Alibaba Cloud International.