Lors de la caravane organisée par la Direction de la Santé de la mère et de l’enfant, en collaboration avec la Direction régionale de la Santé de Tambacounda et l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), pour la promotion de la SRMNIA (Santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent) dans la région de Tambacounda, le médecin-chef du district sanitaire de Kidira a dressé un état des lieux de sa structure.

Selon le docteur Saliou Gning, le district sanitaire couvre une population de 89 527 habitants, dont 73 % vivent en milieu rural. Il dispose de 25 postes de santé, un centre de santé, 18 cases de santé, trois officines, trois laboratoires et deux mini-laboratoires. Le district compte quatre médecins, 15 infirmiers d’État, 31 assistants-infirmiers, 20 sages-femmes, 57 matrones et 138 ‘’Badienou Gokh’’. La population féminine en âge de procréer est estimée à 19 772 femmes, pour 3 944 grossesses attendues en 2025.

Le taux d’accouchement dans une structure de santé s’élève à 33,9 %, contre 6,4 % d’accouchements à domicile en 2024 et 7 % au premier semestre 2025, le taux de prévalence contraceptive (PF) est passé de 4,1 % en 2024 à 4 % au premier semestre 2025. Le nombre d’enfants déparasités depuis 2026 s’élève à 4 176. Le fait marquant est qu’un seul décès maternel a été enregistré dans le district en 2024. En matière de plaidoyer, le Dr Gning a insisté sur plusieurs besoins prioritaires que sont le recrutement de nouvelles sages-femmes dans la Fonction publique, la formation en échographie pour les sages-femmes et la dotation d'au moins une ambulance et un appareil d’échographie dans chaque commune relevant du district.