Élue dixième présidente du Comité international olympique (CIO), lors de sa 144e session, hier, à Costa Navarino, en Grèce, Kirsty Coventry est entrée dans l’histoire de la gouvernance de l’olympisme mondial en devenant la première femme et la première Africaine à ce poste pour les huit prochaines années.

Un vent de renouveau souffle au Comité international olympique (CIO), en 130 ans d’existence (créé le 23 juin 1894). Kirsty Coventry a été élue présidente du CIO, lors de la 144e session, hier, à Costa Navarino, en Grèce. L’ancienne nageuse zimbabwéenne est entrée ce 20 mars 2025 dans l'histoire, en devenant la première femme et la première Africaine à occuper la tête du Comité international olympique. Le CIO a coopté des femmes comme membres pour la première fois en 1981, lors de la session à Baden-Baden, en Allemagne. Puis, en 1997, Anita DeFrantz, médaillée de bronze en aviron en 1976, est devenue la première femme vice-présidente du CIO.

Un seul tour a suffi à la septuple médaillée olympique de natation pour décrocher une majorité absolue face à ses six adversaires. Sur un total de 97 votes exprimés des membres du CIO, la Zimbabwéenne en a recueilli 49. Elle devance l’Espagnol Juan Antonio Samaranch arrivé en deuxième position avec 28 votes. Le président de World Athletics, le Britannique Sebastian Coe, est troisième avec 8 votes, suivi du président de l’Union cycliste internationale (UCI), le Français David Lappartient, et du président de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), le Japonais Morinari Watanabe, avec 4 votes chacun. Le prince Feisal Al Hussein de la Jordanie, membre de la Commission exécutive du CIO, et le président de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), le Suédois Johan Eliasch, ont obtenu 2 votes chacun.

‘’L’avenir du mouvement olympique est radieux’’

À 41 ans, Kirsty Coventry devient la 10e et la plus jeune à présider le CIO. Elle va diriger le mouvement olympique pour les huit prochaines années, jusqu’en 2033. À l’issue des votes, la ministre des Sports, des Arts et des Loisirs du Zimbabwe a exprimé sa joie d’être portée à la tête de l’instance qu’elle compte marquer de son empreinte. ‘’Je suis extrêmement honorée et ravie d'être élue à la présidence du Comité international olympique ! Je tiens à remercier sincèrement mes collègues pour leur confiance et leur soutien. La jeune fille qui a commencé la natation au Zimbabwe, il y a tant d'années, n'aurait jamais pu rêver de ce moment’’.

Madame Coventry est fière d’avoir atteint son objectif de devenir la première femme et Africaine à la tête du CIO et espère que son élection fasse des émules. ‘’Je suis particulièrement fière d'être la première femme présidente du CIO ainsi que la première originaire d'Afrique. J'espère que cette élection sera une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, un plafond de verre a été brisé et je suis pleinement consciente de mes responsabilités en tant que modèle’’. Elle disait vouloir montrer, à travers sa candidature, que ‘’l’Afrique est capable et est prête à diriger’’.

Kirsty Coventry compte diriger le CIO dans l’unité de tout le mouvement olympique. ‘’Le sport a le pouvoir inégalé de rassembler, d'inspirer et de créer des opportunités pour tous. Je m'engage à faire en sorte que nous exploitions ce pouvoir au maximum. Avec l'ensemble de la famille olympique, athlètes, supporteurs et sponsors compris, nous nous appuierons sur nos fondations solides, nous adopterons l'innovation et nous défendrons les valeurs de l'amitié, de l'excellence et du respect. L’avenir du mouvement olympique est radieux. J'ai hâte de me mettre au travail !”.

Coventry va succéder à Thomas Bach dont le mandat court jusqu'au 23 juin 2025. L’Allemand, champion olympique au fleuret par équipe à Montréal en 1976, a félicité la Zimbabwéenne pour son élection. ‘’Je salue chaleureusement la décision des membres du CIO et me réjouis de la solidité de notre coopération, en particulier pendant la période de transition. Il ne fait aucun doute que l'avenir de notre mouvement olympique est radieux et que les valeurs que nous défendons continueront à nous guider dans les années à venir”.

‘’Etre au service des athlètes’’

Kirsty Coventry compte mettre sa gouvernance au profit des athlètes. Dans son manifeste, l’ancienne nageuse, spécialiste du dos crawlé et du 4 nages s’est engagée à ‘’être au service des athlètes en maintenant un dialogue ouvert et en veillant à ce que leurs besoins soient prioritaires’’.

Pour cela, elle veut donner la ‘’priorité à la santé mentale, à la récupération physique et au bien-être global des athlètes’’, en faisant la promotion de ‘’l'égalité des chances pour les femmes et renforcer le sport féminin’’, en assurant ‘’un environnement de soutien et de valorisation pour les athlètes tout au long de leur carrière sportive et au-delà’’. Elle a aussi insisté sur la promotion de ‘’pratiques éthiques’’ dans le sport notamment en instituant la ‘’tolérance zéro à l’égard de la corruption et le dopage’’.

Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et des Loisirs du Zimbabwe depuis 2018, Mme Coventry entend apporter son soutien aux programmes d’infrastructures. ‘’À l'heure actuelle, la Solidarité olympique, par exemple, compte 15 programmes mondiaux. Tous les comités nationaux olympiques n'ont pas la possibilité d'utiliser ces 15 programmes. Pouvons-nous donc être un peu plus flexibles en permettant aux comités nationaux olympiques de choisir les programmes qu'ils préfèrent utiliser et de répartir le même montant d'argent sur les 15 programmes, peut-être répartis sur cinq programmes, dont l'un pourrait être l'amélioration des installations’’, avait-elle déclaré lors d’un échange avec la presse, initié par l’Association internationale de la presse sportive (AIPS)

Liste des présidents : À partir de juin 2025 : Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2013-2025 : Thomas Bach (Allemagne) 2001-2013 : Comte Jacques Rogge (Belgique) 1980-2001 : Marquis Juan Antonio Samaranch (Espagne) 1972-1980 : Michael Morris, Baron Killanin (Irlande) 1952-1972 : Avery Brundage (États-Unis) 1946-1952 : Sigfrid Edström (Suède) 1925-1942 : Comte Henri de Baillet-Latour (Belgique) 1896-1925 : Baron Pierre de Coubertin (France) 1894-1896 : Dimítrios Vikélas (Grèce)

LOUIS GEORGES DIATTA