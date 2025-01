Le Sénégal fait partie des 19 nations qui vont rejoindre le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, du 1er au 28 février 2025, pour disputer le Championnat d’Afrique des nations. Vainqueurs de l’édition 2023, les Lions locaux ont encore des ajustements à faire avant d'entamer la défense de leur titre.

Comme en 2022 pour l’édition 2023, le Sénégal a dû passer par l’obstacle du Liberia pour valider son ticket pour le Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2025. Cette édition se tiendra dans trois pays. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie seront les hôtes de cette campagne.

Vainqueurs de l’édition 2023 qui s’est déroulée en Algérie, les Lions seront attendus pour défendre leur couronne. Pour la première fois depuis les deux premières éditions (2009 et 2011), l’équipe nationale locale enchaîne une deuxième qualification d’affilée. Mais cette fois-ci, Souleymane Diallo et ses hommes reviennent avec un statut différent.

Des atouts bien clairs à fluidifier

Lors de la double confrontation contre le Liberia, les Sénégalais ont assuré leur ticket après un match nul concédé à Monrovia (1-1). L’attaquant d’Ajel, Seydina Madione Diagne, avait ouvert le score sur une passe décisive du latéral de Teungueth FC, Joseph Layousse Samb. Mais les Lions ont été rejoints au tableau d’affichage par les Lone Stars quelques minutes après ce but.

Durant toute la rencontre, le Sénégal a fait preuve d’une inefficacité offensive. Malgré une légère domination des Libériens, les Lions ont multiplié les occasions et les coups de pied arrêtés sans réussite.

Au match retour, Makha Ben Ahmad Ba et ses coéquipiers ont montré un tout autre visage devant leur public, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un seul changement a été effectué par Souleymane Diallo dans le onze de départ. Daouda Ba, latéral droit de Dakar Sacré-Cœur, convoqué en renfort pour ce match retour, a été titularisé à la place de Mamadou Touré d’Ajel de Rufisque.

Très vite, ils ont pris le jeu à leur compte. Les Lions ont inscrit deux buts en première période, grâce à Oumar Ba de l’US Gorée et Baye Assane Ciss de Teungueth FC. Puis, ils ont corsé le score en inscrivant un troisième but en toute fin de partie, par le biais de Seydina Madione Mbaye.

Comme lors du match aller, l’attaquant d’’Ajel a marqué en sortant du banc sur une passe décisive de Layousse Samb. La connexion entre les deux Rufisquois a encore fait mouche sur coup de pied arrêté. C’était la deuxième passe décisive du latéral gauche de Teungueth. Il était aussi l’avant-dernier passeur sur le deuxième but des Lions sur corner.

Selon notre consultant Me Djibril Diallo, passionné et spécialiste du football local, les coups de pied arrêtés peuvent être une véritable arme pour les Lions en vue de ce Chan. ‘’Layousse a une excellente patte gauche et nous avons beaucoup de joueurs de grand gabarit. Si on travaille bien les coups de pied arrêtés, ça pourrait être un avantage pour les Lions’’, déclare-t-il.

Inefficacité offensive à régler

Désormais qualifiés, les Lions ont un mois pour préparer la défense de leur titre. Une grande partie des vainqueurs de la dernière édition a quitté le championnat du Sénégal et n’est plus éligible pour la compétition.

Cependant, la nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête Souleymane Diallo, a déjà montré qu’elle sait s’adapter pour construire un groupe solide. Avec l’actuel sélectionneur des Lions A, Pape Bouna Thiaw, Lamine Camara et ses coéquipiers d’il y a trois ans avaient énormément de talents dans chaque compartiment de jeu. ‘’Notre sélection semble être moins reluisante par rapport à celle qui a gagné la dernière édition. Cependant, nous avons un bon coach qui est capable de transformer l'équipe qui ira au Kenya pour défendre son titre. Ça ne sera pas facile, car le Sénégal sera attendu’’, affirme Djibril Diallo.

Lors de cette double confrontation contre le Liberia, les Lions ont montré beaucoup de déchets sur le dernier geste, malgré les quatre buts inscrits. Seydina Madione, meilleur buteur de l’équipe avec deux réalisations, a été remplaçant. Almamy M. Fall, meilleur buteur du Jaraaf, a déçu lors de ces éliminatoires. Il est le seul joueur offensif qui n’a pas été impliqué sur un but, alors qu’il était titulaire lors des deux rencontres, et un seul but a été inscrit dans le jeu. ‘’Il y a des correctifs à apporter, notamment sur l'animation offensive. Heureusement que le dernier adversaire était relativement faible et n'a pas posé beaucoup de problèmes’’, estime-t-il.

Favori malgré lui

Lors du match aller, Souleymane Diallo a aligné une équipe sans un latéral droit de métier. Durant ce même match, le Sénégal a eu du mal à contrôler l’entrejeu. Des manquements qui ont été marquants, malgré la qualification. À quelques semaines du début de la compétition, le technicien sénégalais a du temps pour choisir les profils qui peuvent apporter à son groupe. ‘’Le coach devra aussi renforcer son effectif pour la compétition. Par exemple, je ne comprends pas l'absence de Raphaël Ndong de l'US Gorée, qui est l'un des meilleurs milieux défensifs du championnat, ou encore celle d'Amadou Ben Coly d'Ajel’’, fustige-t-il.

Avec l’absence des pays d’Afrique du Nord comme l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie, le Sénégal est parmi les équipes qui sont attendues pour disputer le titre. Champion en titre, le Sénégal sera victime de son statut, selon Djibril Diallo.

Cependant, les Lions ont de nombreux arguments pour figurer dans le dernier carré. Le Maroc (double vainqueur), la République démocratique du Congo (double vainqueur), Madagascar (3e en 2022), la Guinée et le Nigeria sont les autres équipes qui peuvent espérer jouer les premiers rôles.

Destiné uniquement aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, le Chan est une fenêtre pour faire bonne figure et espérer attirer les recruteurs internationaux.

Par Mamadou KANE