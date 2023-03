Les partisans de l’opposant vont saisir la justice, dans le cadre de l’interpellation musclée du maire de Ziguinchor par la police, jeudi, sur sa route vers le tribunal de Dakar.

Les heures passent, la situation autour de l’état de santé d’Ousmane Sonko ne rassure guère. Si des images de sa consultation par un médecin, le jour de procès, lorsqu’il a été brutalisé par la police, avaient fait le tour du web, cette fois-ci, c’est l’omerta. On ne peut se fier qu’aux déclarations faites par ses proches, encore habilités à le voir, les visites étant suspendues dans la clinique privée où il reçoit des soins. Un de ces derniers s’est livré à cet exercice, la nuit du samedi au dimanche, face aux nombreux militants du leader de Pastef venus, aux abords de la clinique, s’enquérir de son état de santé. ‘’Je suis venu vous transmettre un message d’Ousmane. On ne peut pas divulguer un bulletin de santé, mais sachez que nous faisons tout pour le soigner. Aussi, il n’est pas le seul malade dans cette structure sanitaire qu’il partage avec d’autres personnes. Donc, il vous remercie et vous demande de rentrer chez vous et d’attendre qu’on vous communique la suite.’’

Alors qu’il est encore en soins, Pastef a fait face à la presse, samedi, pour dénoncer une tentative d’assassinat. Selon Bassirou Diomaye Faye, ‘’à chaque fois que le président Ousmane Sonko est convoqué, c’est le prétexte de s’en prendre physiquement à lui. Et cela a connu son comble le 16 mars avec une tentative d’assassinat sur fond d’empoisonnement. (…) Tout ce qui arrivera au président Ousmane Sonko et qui ressortira du traitement qu’il a subi de la part des forces de l’ordre sera de la responsabilité du président Macky Sall et de son ministre de l’Intérieur qui donne les ordres sur le terrain’’.

Une évacuation sanitaire pour déterminer la nature de la substance aspergée à Sonko

Le secrétaire général de Pastef ne s’en arrête pas là et annonce, dans la foulée, que ‘’ces actes ignobles et barbares contre le président Ousmane Sonko, et même ses avocats et ses militants, feront l’objet de plaintes que le parti va déposer pour tentative d’assassinat et pour atteinte à l’intégrité physique’’.

En attendant, la priorité est l’état de santé du maire de Ziguinchor. C’est pourquoi, annonce Bassirou Diomaye Faye, le parti a décidé de mettre tous les moyens, en relation avec ses avocats, pour son évacuation à l‘étranger pour déterminer le degré de nocivité du gaz qui lui a été administré. ‘’De ce fait, nous exigeons que son passeport lui soit restitué de suite’’, ajoute-t-il.

Extrait de force de son véhicule jeudi dernier par des éléments des forces de sécurité, Ousmane Sonko a été conduit au tribunal de Dakar, afin de comparaître dans un procès qui secoue le pays depuis le début de l’année. Une fois au palais de Justice, un communiqué de Pastef/Les patriotes a souligné qu’un ‘’individu habillé aux uniformes de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) a aspergé d’une substance inconnue le président Ousmane Sonko. Raison pour laquelle il a fait un malaise au tribunal. Les images de sa consultation, dans un bureau du tribunal, inondent les réseaux sociaux’’.

Une condamnation avant l’heure…

Accusé de diffamation par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a vu le procès être renvoyé une troisième fois au 30 mars, en audience spéciale. Au-delà du contentieux judiciaire, les partisans de l’opposant au président de la République accusent les autorités d’utiliser la justice pour écarter le leader de Pastef de la course à la Présidentielle du 24 février 2024.

En effet, affirme Bassirou Diomaye Faye, ‘’après le ministre de la Justice qui a déjà condamné le président Ousmane Sonko, en ignorant royalement sa présomption d’innocence, c’est au tour du ministre de la Communication de dire que le président Ousmane Sonko sera condamné. Voilà un citoyen qui va en justice et le verdict est déjà prononcé avant la tenue du procès par des personnes qui siègent à la même table que le président de la République en Conseil des ministres’’.

Un qui est parvenu à rencontrer Ousmane Sonko est Barthélemy Dias. Le maire de Dakar ne s’est, lui aussi, pas montré rassurant par rapport à la santé du leader de Pastef. ‘’Je préfère ne pas parler de l’état dans lequel je l’ai vu, mais ce n’est pas rassurant. Je suis un expert des manifestations publiques et des combats de rue et ce qu’on a gazé sur Ousmane Sonko, ce n’est pas des lacrymogènes. Et ceux qui l’ont fait savent très bien ce qu’ils ont fait. Il a besoin d’être évacué à l’étranger, déclarait-il samedi. Il doit aller se soigner. Et ceux qui l’ont mis dans cet état ont la responsabilité de le laisser se soigner’’.

Barthélemy Dias : ‘’Se mobiliser jusqu’à ce que l’évacuation d’Ousmane Sonko soit actée’’

Toujours apte à mener les combats politiques, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi invite les jeunes, dont beaucoup ont fait face aux forces de l’ordre jeudi dernier en réponse aux heurts entre le leader de Pastef et la police, à continuer à prendre leurs responsabilités et de se mobiliser jusqu’à ce que l’évacuation de Sonko pour des raisons médicales et sanitaires soit actée. ‘’L’heure de la mobilisation et de la résistance a sonné, car aucune solution miracle ne tombera du ciel’’, a-t-il averti.

Une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS) s’est également rendue dans le lieu d’hospitalisation du leader de Pastef. Bien qu’elle n’ait pas pu rencontrer Ousmane Sonko, elle a affiché son soutien à l’opposant, tout en lui souhaitant ‘’un prompt rétablissement afin qu’il sorte rapidement retrouver les siens et reprendre ses activités politiques avec la plénitude de sa santé’’.

Lamine Diouf