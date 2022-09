Introduction

Comme à l’occasion de chaque Magal, nous nous assignons le devoir de célébrer l’évènement en traduisant une œuvre de Cheikhoul Khadim. Pour ce Magal de 2022, Le contexte nous a imposé le choix d’un texte qui exprime la conception que le Grand Cheikh se fait de la science. En effet, à la veille de l’ouverture de l’Université de Touba, il nous semble essentiel de porter à la connaissance de la communauté scientifique cet enseignement d’une valeur paradigmatique et épistémologique indéniable et dont doivent s'inspirer ceux qui ont la lourde responsabilité de promouvoir un enseignement universitaire alternatif qui promeut une conception à la fois islamique et moderne du savoir.

Au-delà de ses intérêts conjoncturels, Le Zaadu zawii attahalloumi, ce viatique, destiné aux étudiants et aux chercheurs, propose une recherche scientifique qui réconcilie science, foi et éthique dont la recherche universitaire a besoin pour trouver une solution à la crise que traverse l’éducation sénégalaise et la recherche scientifique moderne.

Ce texte est composé d’une introduction, de trois chapitres et d’une conclusion.

Nous invitons les lecteurs, les chercheurs et surtout les étudiants à se nourrir de ce viatique afin de faire la quête du savoir l’objet de leur vie avec l’intention, les qualités et les conditions édictées par Cheikh Ahmadou Bamba dans ce texte majeur.

La voici la khasyda du Cheikh, dans son intégralité :

Au nom d'Allah le Miséricordieux, le tout Miséricordieux,

Et prière et paix d'ALLAH le très haut sur notre maitre Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons une prière toute de paix.

« C'est toi que nous adorons et c'est toi à qui nous demandons secours.

« Allah nous suffit comme secours et délicieux protecteur Il est ».

« Grâce soit rendue à celui qui par la science fait vivre et mourir »

Et par l'ignorance transforme le cœur vivant en une chose morte

Prière sur celui qui a été envoyé

Comme enseignant pour tout être raisonnable

Muhammad, les siens et ses compagnons

Et sur tous les chercheurs, membre de sa communauté

***

Cela dit, ceci un ouvrage dont les conseils

Concernent tous ceux qui veulent se prémunir de l'infamie

Je l’ai composé pour secourir la religion d’Allah

Cherchant à travers lui l’agrément d’Allah

Je l'ai intitulé « viatique pour l’étudiant chercheur »

Et le bonheur de l'enseignant

***

O vous ensemble de jeunes ! Si vous craignez la honte

Faites précédez la quête du savoir à l'action

Mettez les principes du crédo et de la sunna

Avant les discussions, les prétentions et l'ostentation

Après ses principes, étudiez le droit

Et après ces deux-là, la science du sufisme qui en est le prolongement et le support

Et à la suite de cela, il vous faut les outils d'analyse

Indispensables a l’étude du Hadith et du Coran (Telles que la grammaire, la conjugaison et la rhétorique de même que la linguistique et la sémantique)

Ainsi si le disciple mouride commence par l'étude du credo,

Du droit canonique et du sufisme grandiose

Cheminant dans le chemin des gens de la sunna

Et de la communauté des savants, il sera à l’abri de la tentation

Dès lors, courez vers le savoir vous tous

Ne cherchant que le visage du Souverain

Avant les places d'honneur, le culte de la personne et les longues observances

Car les ténèbres de l'innovation dans le domaine de la foi

Eteignent les lumières dans l'exercice du culte

Alors volez vers la quête du savoir

Et combattez les passions par l’entendement

Et ne vous attardez point ! 0 jeunes gens

En attendant de grandir car cela est une perte immense

Car la mort est si proche, si perfide et si amère

Et elle survient par surprise et impossible de la fuir

Et quiconque ne s'engage dans sa jeunesse

Dans la quête du savoir, car guidée par sa passion

Il est rare qu'il y arrive quand il en perd la facilité pendant sa jeunesse

Quiconque vous interdit la quête du savoir

Celui-là vous conduit vers le regret amer

Courez loin de lui car vers la tentation

Il mène quiconque le prend pour un homme de bien

Dès lors, quiconque dans l'histoire interdit

La quête du savoir, celui-là appelle

Vers l'innovation abominable car l'action

Si elle n'est pas fondée sur le savoir est une corruption béante

Car le savoir et l'action sont deux joyaux

Au bien des deux mondes ils mènent

Mais le plus noble de ses piliers c'est le savoir

Qui prime, comme le dit un hadith bien connu

Puisque tout acteur, sans science,tombe dans l'ostentation

Et son effort est pareil à la paille qui s'éparpille

Et qui embrasse un savoir sans agir avec

Est pareil à un âne chargé

Quiconque cherche à atteindre le noble seigneur

Qu'il se cramponne à la tradition prophétique

Et qu'il se tienne constamment dans la droiture

Sans dévier du chemin, en public comme en secret

Son Seigneur le conduira par le savoir et l'adoration

Comme il l’enracinera dans le refus de l'innovation

Et quiconque, avant d'accéder à Dieu fait scission

Et ne suit pas l'ordre d'un Maitre, celui-là court à sa perte

Car il pataugera dans la mer de la perdition

Et il n'en ramènera jamais rien de bon

Car il est conduit par Satan, son-Moi

Et sa passion comme on l'a démontré,

Chapitre1

Sur l'intention de l'étudiant et son aspiration au début de ses études

Cherchez le savoir pour le seul visage d'Allah

Sans se livrer à la rivalité et sans vantardise

Ne cherchez pas l'admiration des hommes

Ni de votre savoir escompté dons et profit

Quiconque cherche le savoir pour ses intérêts là

Son effort le conduira à l'effondrement de sa foi

Et il aura troqué sa vie dernière contre la vie-ici-bas

Et son effort sera nul et tombera à l'eau

Le salaire qu'il attendra de ce troc sera une perte

Et son effort sera un négoce sans bénéfice

Et celui qui l'a enseigné aura été pour lui

Dans son infidélité un incitateur

Il sera son associé dans le mal

Tel celui qui vend l'épée à des malfaiteurs

Dès lors, visez quatre choses avant de vous engager dans la recherche

Afin de réussir dans la droiture

La première est le désir de sortir de l’ignorance

La seconde est d'être utile au Créateur du monde

Le troisième est de participer au renouvèlement des sciences

La quatrième est de pouvoir agir en toute connaissance de cause

Seydi Zarrouk a composé deux vers

Qui suffisent comme guide à qui les comprend :

« Qui cherche le savoir pour rivaliser avec les savants

De sa science ou pour se faire admirer des ignorants

Ou pour obtenir l’honneur auprès des hommes

Celui-là est voué à l’enfer et il va à la faillite de sa vie.

Chapitre2

Sur la discipline de l’étudiant-chercheur

On peut compter parmi les qualités de l’étudiant

Sa démarcation de tout ce qui nuit à tout musulman

Et on en compte son effort constant

Dans ses obligations religieuses et tout ce qui les renforce

Et qu’il ne retarde pas sa prière

Sans empêchement aux heures fixées

Et qu’il soit de son savoir généreux

Et qu’il soit un acteur intègre

Car quiconque est avare de sa science

Celui-là subira une épreuve comme châtiment

On peut compter parmi ces qualités son respect

Pour la science et sa vénération pour tout homme de science

Il ne lui incombe pas de poser par terre

Un livre, une tablette ou une simple feuille

Et chaque fois qu’il revient des toilettes

Après avoir fait ses besoins et s’être torché

Et qu’il veuille toucher au Livre

Qu’il se lave les deux mains proprement

Ou qu’il fasse ses ablutions et prenne le livre

Avec une révérence sacrée pour obtenir une rétribution

On peut compter parmi ses qualités qu’il honore son maître

Etant pour lui un serviteur dévoué et respectueux

Et quiconque n’honore pas son maître

N’obtiendra point de son disciple le respect espéré.

Il est dit que la valeur de celui qui étudie

Réside essentiellement dans le respect de celui qui l’a enseigné.

Chapitre3

Sur les conditions de la quête du savoir

Parmi les conditions de la quête du savoir on en compte

Six choses qui mèneront infailliblement à la réussite

La première est l’endurance à la faim quotidienne

Comme celle du lion qui guette sa proie

La seconde est qu’il s’asseye pendant le cours

Comme un vautour, désirant le contentement du maître

La troisième est la passion dans sa quête

Pareil à celle du chien dans sa recherche

La quatrième est la patience du chat

Et la cinquième est la résistance constante

Aux femmes, aux tentations ardentes

Comme l’endurance du cochon sans relâchement

La sixième est l’endurance dans l’humilité pareille à

Celle de l’âne. Cherchez la droiture pour toujours.

Telles sont les conditions de la recherche qu’on ne peut remplir

Que par un effort soutenu et un combat héroïque

Chapitre 4

Sur les quatre ennemis à combattre dans la quête du savoir

O jeunes gens ! Combattez quatre ennemis

Afin que vous réussissiez par la droiture

Le moi, la vie, Satan le maudit

Et la passion qui est l’obstacle majeur

Pour chacun de ces quatre ennemis, il y a une cellule et une arme

Mettez le dedans et cassez-le, alors vous serez en paix

Pour le Moi, c’est par la longue faim qu’on l’emprisonne

Et il n’y a pas d’autre rêne connue pour le dominer

Quant à l’arme par laquelle elle empêche

Le respect de la droiture, c’est le ventre plein

Quant à la prison de la vie c’est la solitude par le savoir

Et un travail pour le visage de Celui qui a donné l’entendement

Quant à l’arme par laquelle elle se manifeste

C’est la fréquentation des hommes sans raison utile

Et la prison de Satan est sans conteste

Le souvenir d’Allah, détenteur de l’interdit et du pardon

Quant à l’arme par laquelle il se fait obéir

C’est indiscutablement l’insouciance, la distraction.

Pour ce qui est de la prison de la passion, c’est de garder le silence

Sur tout ce qui n’a ni importance ni profit

Quant à l’arme par laquelle elle atteint l’individu

C’est le bavardage inutile dans l’indiscrétion

En guise de conclusion

Incitation à la faim et à l’abandon de la mangeaille

Vous devez vivre la faim

Car la faim allège l’étudiant

Et efforcez-vous à acquérir le bien licite

Car c’est cela qui rapproche de Dieu le Sublime

Et efforcez-vous, si vous l’avez, de vous abstenir

D’être repu car cela est source de perdition

D’autant que se régaler même de choses licites

Est le début de tout le mal dans les états spirituels

Il y a en lui des malheurs innombrables

Parmi lesquels on peut en retenir six :

L’endurcissement du cœur, la débauche de la raison,

La défaillance dans la mémorisation des textes,

L’engourdissement des membres dans l’adoration

Ainsi que dans les études et la compréhension

L’excès de manger donne secours à Satan

Et fortifie les plaisirs. Evitez ces malheurs

Et l’acquisition licite des biens est un devoir

Qui incombe à tout musulman sans exclusif

Ne valent rien le savoir et l’adoration

Avec la consommation de l’illicite

Méfiez-vous de tout ce que vous êtes sûr

De son caractère illicite et même si vous le soupçonnez

Que vous suffise ce qui peut tenir le corps debout

Afin de pouvoir rester fidèle au Seigneur

Aicha, la mère de tous les musulmans a fait savoir

Que les membres la famille de l’Elu d’Allah, le guide annonciateur de la bonne nouvelle

Ne mangeait jamais à leur faim deux jours consécutifs

Jusqu’à la fin de sa vie, prière et paix sur lui

Elle a également fait savoir qu’il est mort

Sans avoir rien gardé par de vers lui

Si ce n’était qu’une demi-mesure de blé

Elle a encore fait savoir, agrément d’Allah sur elle

Que lui et sa famille passaient des nuits le ventre creux

Et sans petit-déjeuner des jours durant sur lui prière et paix celui qui l’a guidé

Selon les récits, il est mort alors que sa cotte de maille

Etait en gage auprès d’un juif

La mère des musulmans a aussi fait savoir

Que selon, le prophète, la première innovation des musulmans serait la mangeaille

Vous devez conquérir le savoir car le savoir

Est-ce qui vous éloigne du désespoir

Et sa quête est une obligation générale pour tout musulman et toute musulmane

Et la meilleure science est de façon absolue

Le savoir de l’unicité de Dieu dans sa pureté

Puis suivent les sciences du livre, du Hadith et les sciences annexes

Puis les outils linguistiques qui permettent d’étudier les lois

Il vous incombe la compagnie des sages

Dans la quête du savoir, faite pour le visage du Créateur

Et vénérez l’ascète, le chercheur et l’homme juste

Alors vous atteindrez la vraie foi

Méfiez-vous du paresseux, de l’insouciant

Du corrupteur corrompu, alors vous atteindrez au but

Puisque le compagnon suit naturellement son compagnon

Dès lors, qui s’accompagne d’un homme de bien va au bien

C’est ce qu’on arrive à la fin et Gloire à Allah

Ainsi que sa prière de paix sur le premier des hommes de science

Mouhammed, paix d’Allah sur lui, dont aucun savant n’a acquis la dimension

Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la haute dignité,

Si éloigné de ce qu’ils se représentent

Et paix sur les Messagers et que grâce soit rendue à Allah, le Seigneur des univers.

Traduit de l’arabe par Muhammad Habib Kebe, enseignant -chercheur et écrivain

Traduit de l’arabe par Muhammad Habib Kebe,

Enseignant -chercheur et écrivain