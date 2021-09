C’est un bel hommage à titre posthume qui est rendu à feu Bruno Diatta, ancien Ministre, Chef du Service protocole présidentiel, de 1977 à 2018, à l’occasion de la commémoration de son décès. Un livre-témoignages de presque 200 pages et un film sont produits à cet effet. Le livre est présenté hier au cours d’une cérémonie à Dakar.

Il y a trois ans, disparaissait Bruno Diatta, Ministre, Chef du Service protocole présidentiel. Monsieur Diatta incarnait des valeurs louées partout dans le monde. Un ensemble média (livre et film) intitulé ‘’Bruno Diatta, au service de la République’’ est ainsi produit pour commémorer et célébrer le souvenir de l’homme d’Etat émérite qui a su collaborer avec tous les présidents du Sénégal, de feu Léopold Sédar Senghor au président Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade.

En effet, inspirée et encouragée par l’église, aidée par ses amis et sa famille, Mme Diatta (Thérèse Turpin, épouse de feu Bruno Diatta) s’est engagée à valoriser le livre d’or et les témoignages afin de réaliser un document qui resterait dans les annales.

C’est ainsi que les destins de l'École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad) de l’Ucad et de la famille de Bruno Diatta se croisent. ‘’La coordination du projet à consister à faire un travail de documentariste et un travail d’éditeur. Pour le travail de documentariste, le Pr. Moussa Samb, notre spécialiste de l’édition, a su compter sur les compétences de l’Ebad. L’équipe a envisagé la mobilisation des amis et parents de M. Bruno Diatta afin de proposer des témoignages écrits et audiovisuel avec l’organisation suivante : l’homme et sa famille ; la formation ; l’homme d’Etat ; les valeurs reçues, pratiquées et partagées et enfin l’esprit et le lègue. Pour le travail de documentariste, il s’agit d’une vidéo qui s’appuie sur les thématiques déjà citées et développées dans le livre’’, a déclaré Moustapha Mbengue, Directeur de l’Ebad.

D’éminentes personnalités politiques, culturelles et religieuses ont assisté, hier, à la cérémonie de présentation de cette production. L’archevêque de Dakar, Théodore Adrien Sarr, a salué la sortie de cet ouvrage dont l’objectif est de perpétuer la mémoire de Bruno Diatta, maintenir vivante l’admiration qu’inspire la qualité de son service de la République en livre d’hommages. ‘’Une telle impression positive s’est approfondie en moi, à entendre les éloges prononcés lors de ses obsèques, mais aussi à lire et relire les témoignages écrits dans le rang des qualités du serviteur de la République. Alors, une forte conviction a surgi en moi, à savoir que l’admiration sincère si fortement partagée ne devrait pas s’éteindre au terme du temps de deuil, mais être confiée à l’écriture pour que des générations et des générations puissent ressentir cette même admiration comme nous et l’a traduire en imitation des valeurs incarnées en Bruno.

J’étais déterminé à partager l’idée qui m’habitait. C’est ce que j’ai fait lorsque je me suis rendu à la maison mortuaire pour présenter mes condoléances. J’ai eu la satisfaction de recevoir une approbation immédiate de la part de cette famille’’, a-t-il expliqué. Pour lui, le discret Bruno Diatta constitue un trésor précieux pour le Sénégal d’aujourd’hui et de demain.

Monsieur Diatta est une référence. ‘’Quel beau visage présenterait notre pays aujourd’hui et demain ? Quelle avancée incontestable commettrait-il dans sa vie sociale, économique et politique, si nous nous évertuons, nous tous, à remplir nos diverses responsabilités et à accomplir nos tâches professionnelles comme l’a fait notre admiré Bruno Robert Louis Diatta ?’’, questionne l’archevêque, saluant ainsi les valeurs humaines mises en exergue dans les éloges et témoignages. ‘’Ce livre est un album qui s’inscrit dans la catégorie des beaux livres. Avec cette particularité qu’au-delà des images parlantes, il est éclairé de forts témoignages sincères et argumentés sur l'homme que nous considérons comme un modèle. On y trouve ainsi, comme dans un théâtre où les regards croisés sont des projecteurs pris sous différents angles’’, a magnifié le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop qui a présidé la cérémonie.

D’ailleurs, au niveau de son département, une touche a été apportée dans le cadre de cet hommage posthume à un témoin singulier de notre histoire institutionnelle. Les services de M. Diop ont mis en tapisserie un portrait de Bruno Diatta. ‘’Cette tapisserie a une histoire. A l’initiative de mon département, les Manufactures des arts décoratifs de Thiès ont reçu, le 3 décembre 2019, une caravane de diplomates accrédités au Sénégal. C’était une belle occasion pour rendre hommage à Son Excellence Bruno Diatta, à travers une performance artistique’’, a-t-il expliqué. Cette pièce sera exposée dans la salle du Conseil des ministres.

BABACAR SY SEYE