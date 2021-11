Selon l’Association sénégalaise des utilisateurs des Tic (Asutic), le laboratoire de stratégie politique et électorale du président de la coalition politique au pouvoir, par ailleurs Président de la République du Sénégal, dispose de cinq options en perspective de la fin, en 2024, de son 2e et dernier mandat présidentiel. Selon le président Ndiaga Guèye, la première option est l’abandon de tout projet de captation du pouvoir politique et d’organiser des élections libres, transparentes et démocratiques.

Bien qu'elle soit une option pour un Sénégal de paix, poursuit-il dans la note parvenue à notre rédaction, de stabilité politique et d’opportunités de développement, elle est à écarter d’office, car aucun acte, aucune parole du locataire du palais présidentiel ne semble aller dans ce sens. Aussi, une des quatre options suivantes serait vraisemblablement mise en œuvre pour pouvoir conserver le pouvoir politique.

Il s'agit de saisir le Conseil constitutionnel pour une interprétation de l’article 27 de la Constitution­, d'organiser un référendum constitutionnel pour faire sauter les articles 27 et 28, mais aussi la clause d'éternité de l’article 103 de la Constitution­, la mise en place d’un scenario ‘’­à la Poutine­’’­, de prendre la présidence de l’Assemblée nationale, lors des prochaines élections législatives.

"Quelle que soit l’option choisie, une victoire électorale est le garant de l’atteinte de l’objectif recherché de conservation du pouvoir politique. Aussi, l’organisation d’un scrutin est la clé de tous leurs projets de captation du pouvoir. Dès lors, si les conditions d’un processus électoral libre et transparent sont créées, aucune de ces options ne pourrait avoir une chance de réussite", écrit-il.