Les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès ont mis la main sur une bande de quatre personnes qui a détourné une quantité de 53 t de riz d’une valeur de 25 millions F CFA.

Tout est parti le 5 avril dernier, quand le grossiste du nom de B. Guèye a donné l’aval à son chauffeur répondant au nom de M. Boye pour qu’il transporte un chargement de 53 t de riz à destination du Mali. Une fois sur place, il devrait le mettre entre les mains d’un certain B. Dembélé. Seulement, ce riz n’arrivera jamais à destination, puisqu’il a fait l’objet de détournement avant d’être revendu sur le marché par le nommé Boye et ses complices.

Pour se faire justice, le grossiste a décidé de saisir la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès, à travers une plainte. Une enquête a été ouverte. Les investigations et recoupements menés par les enquêteurs ont permis de localiser le camion vide garé dans un parking à Sindia.

La poursuite de cette enquête, selon nos sources, a conduit à l'arrestation de l'apprenti-chauffeur du nom de S. Ndiaye, le 13 avril dernier. C’était à Bambey, dans le village de Nake où il s'était réfugié pour ne pas se faire alpaguer par les gendarmes.

Interrogé sur les faits dans le régime de garde à vue, il a avoué sans ambages. Très loquace, il a soutenu que c'est sur instruction du chauffeur titulaire du camion, M. Boye, que ses complices et lui ont revendu la marchandise à une dame demeurant à Thiaroye, en banlieue dakaroise.

Toujours dans le cadre des investigations, les hommes en bleu, le même jour, ont mis la main, à Thiès, sur un autre suspect du nom du Ch. Mb. Entendu aussi, il a reconnu ce qu'on lui reproche. En sus, il a avoué que le produit alimentaire très prisé en cette période de ramadan a été revendu à une dame du nom de Ng. Diouf à 9 millions F CFA. Ch. Mb. ne s’est pas arrêté en si bon chemin, puisqu’il a conduit les enquêteurs à Yarakh, dans un entrepôt appartenant à un certain H. S., un autre complice. Ce dernier, à son tour, a confié aux enquêteurs qu'il a été saisi par la douane de Pikine, du moins les 40 t qui restaient, puisqu'ils ont réussi à en vendre 13 t.

Dans la foulée, la dame du nom de Ng. Diouf a fait l’objet de convocation à la douane avant d’être arrêtée.

Cependant, ont expliqué nos sources, le chef du bureau des soldats de l’économie de cette partie de la banlieue dakaroise a indiqué que Mme Diouf et H. S, se sont déclarés propriétaires de la marchandise et ont accepté de transiger. Ainsi, ils ont payé solidairement la somme de six millions F CFA pour obtenir une mainlevée.

Par la suite, ils ont enlevé 40 t qu'ils ont revendues à des commerçants de bonne foi et s'apprêtaient à écouler les tonnes restantes.

La poursuite des investigations dans le cadre de cette enquête a permis aux hommes en bleu de la Section de recherches de Thiès de retrouver, dans la journée du 14 avril, chez des commerçants des quantités de riz différentes. D’abord, chez Th. Ba à Keur Mbaye Fall, 10 t ; chez M. Diouf à Thiaroye, 10 t ; chez B. Gaye à Thiaroye, 17 t.

Au total, selon nos informations, 40 t sur les 53 t ont été retrouvées et la somme de 7,2 millions F CFA saisie par devers H. S., représentant le produit de la vente. Lors de leurs auditions, ils ont tous reconnu les faits.

Ainsi, Ch. Mb. (né 1989), S. N. (21 ans), Ng. Diouf (née en 1956) et H. S. (âgé de 41 ans) ont été déférés au parquet pour les faits d’association de malfaiteurs et abus de confiance portant sur 53 t de riz d'une valeur de 25 000 000 F CFA et recel.

Le chauffeur M. Boye, qui est toujours dans la nature, fait l’objet d'intenses recherches de la part des gendarmes.

CHEIKH THIAM