Woodside Energy a publié son rapport du deuxième trimestre pour la période, clos le 30 juin 2025. La société a annoncé un chiffre d’affaires de 3,27 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes et porté par la performance exceptionnelle de son champ Sangomar et de solides résultats opérationnels sur l’ensemble de son portefeuille. Selon Woodside, sa production trimestrielle a atteint 50,1 millions de barils équivalent pétrole (Mmbep), en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent et de 13 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le champ Sangomar a poursuivi sa remarquable performance, produisant 101 000 barils par jour (base 100 %, 81 000 barils par jour pour la part de Woodside) et contribuant à hauteur de 510 millions de dollars au chiffre d’affaires du trimestre.

Meg O’Neill, PDG de Woodside, a déclaré que l’entreprise a continué de faire preuve d’excellence opérationnelle et d’une exécution de projets de premier ordre au deuxième trimestre, en mettant l’accent sur la croissance et la création de valeur futures. ‘’Nous avons réalisé une solide production de 50 millions de barils équivalent pétrole pour le trimestre, grâce à notre portefeuille diversifié d’actifs de haute qualité. Parallèlement, la priorité constante accordée à la maîtrise des coûts nous a permis d’abaisser nos prévisions de coûts unitaires de production pour 2025”, a expliqué la PDG de Woodside. Alors que la compagnie célébrait en juin l'anniversaire de la première production pétrolière de Sangomar, Woodside affirme que les performances exceptionnelles du projet ont continué de contribuer fortement aux résultats trimestriels, avec une production brute atteignant 101 000 barils par jour avec une fiabilité proche de 100 %.

Rapport financier du premier trimestre

Dans son rapport du premier trimestre pour la période, clos le 31 mars 2025 et publié le 23 avril, la compagnie avait révélé que le champ pétrolier de Sangomar produisait 99 000 barils de pétrole par jour. La part de Woodside dans cette production était de 78 000 barils par jour. Ce qui est remarquable, c'est la fiabilité de 97,6 %, ce qui signifie que le champ a fonctionné de manière très stable et efficace. La production est restée à un niveau élevé tout au long du trimestre. Pour ce qui concerne l’augmentation des réserves de pétrole qui, grâce à une technique appelée "injection d'eau" qui a bien fonctionné sur certains puits (les producteurs de pétrole S400), Woodside a pu confirmer qu'il y avait plus de pétrole récupérable que prévu. Cela a permis de reclasser une partie des ressources contingentes (du pétrole dont l'extraction était incertaine) en réserves développées (du pétrole qui peut être extrait de manière rentable). Concrètement, cela a ajouté 7,1 millions de barils aux réserves prouvées (1P) et 16,1 millions de barils aux réserves prouvées et probables (2P) pour Woodside.

En raison de l'augmentation de ces réserves, Woodside s'attendait à ce que le taux de dépréciation, d'épuisement et d'amortissement (DD&A) pour Sangomar en 2025 diminue de 5 à 10 % par rapport à 2024. En termes plus simples, cela signifie que le coût par baril de pétrole pour amortir les investissements à Sangomar devrait baisser. Le taux de DD&A pour 2024 était d'environ 56 $ par baril d'équivalent pétrole. C'est une bonne nouvelle, car des coûts plus bas signifient une meilleure rentabilité.

Le pétrole produit à Sangomar a été vendu à divers pays, notamment la Chine, l'Europe, les États-Unis et a également été livré à la raffinerie nationale du Sénégal (Sar).

Meg O’Neill, PDG de Woodside, a déclaré que l’entreprise avait continué de se concentrer sur l’excellence opérationnelle et la réalisation de projets au cours du premier trimestre 2025, tout en posant les bases de la prochaine phase de création de valeur de Woodside. ‘’Nous avons maintenu une performance opérationnelle de premier ordre sur l’ensemble de notre portefeuille d’actifs de haute qualité, Sangomar ayant encore accru son chiffre d’affaires trimestriel grâce à une production exceptionnelle de 78 000 barils par jour avec une fiabilité de près de 98 %”, soulignait-elle.

Selon le résultat financier de Woodside, publié en février 2025, Sangomar a généré un chiffre d'affaires d'environ 950 millions de dollars en 2024.

F. BAKARY CAMARA