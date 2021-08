Le parti les FDS/Les guelewars a annoncé, hier, l’organisation d’un colloque, le 1er septembre prochain, autour du concept ‘’guelewar’’. Le Dr Babacar Diop et Cie étaient au siège du PDS pour solliciter le soutien de ce parti, afin de faire accepter leur formation politique par le ministre de l’Intérieur.

Les Forces démocratiques du Sénégal (FDS) tiennent à leur ‘’Guelewar’’. Face au refus du ministre de l’Intérieur de leur délivrer un récépissé, à cause du caractère ethniciste et identitaire du concept ‘’guelewar’’, Babacar Diop et Cie comptent user de tous les voies et recours pour faire accepter leur formation politique et bénéficier d’un récépissé. Ils souhaitent, en ce sens, organiser, le 1er septembre, un colloque à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour plaider leur faveur.

Cette rencontre, informe le Dr Diop, réunira des ‘’universitaires, de très grands historiens du pays sur la question de ‘guelewar’ pour définitivement gagner la bataille scientifique et culturelle’’. Cette annonce a été faite hier, lors d’une visite des FDS au siège du Parti démocratique sénégalais (PDS).

Ainsi, après le président d’Afrikajom Center, Alioune Tine, Babacar Diop et des membres de sa formation politique ont rendu visite aux libéraux du PDS. L’objectif, informe-t-on, était d’échanger avec les partisans de Me Abdoulaye Wade autour du concept ‘’guelewar’’ et de ce différend qui les oppose au ministre de l’Intérieur Antoine Diome. ‘’Nous avons expliqué le problème et avons tenté de faire un exposé sur le concept ‘guelewar’, sur son histoire, ses significations. Et il se trouve que le PDS se reconnait dans son sens de la dignité qui fait partie de ses devises’’, souligne le leader des FDS.

Babacar Diop fait, en outre, savoir qu’ils ont profité de l’occasion pour solliciter un soutien politique, sur le plan de la communication, au PDS, ce, dans le but de continuer à faire pression sur le gouvernement, particulièrement le ministre de l’Intérieur. ‘’Nous avons échangé et nos deux organisations ont décidé de continuer à rester en contact pour raffermir les liens’’, a expliqué le Dr Diop.

De son côté, le Parti démocratique sénégalais, à travers son chargé des organisations politiques, a indiqué que le mot ‘’guelewar’’ n’est rien d’autre qu’un mot qui renvoie à la dignité et à la fierté. ‘’C’est pourquoi nous recevons aujourd’hui cette délégation qui est venu demander un soutien du parti par rapport à l’acceptation du mot ‘guelewar’ au niveau du ministère de l’Intérieur. Nous pensons que c’est un mot, un vocable sénégalais très valable qui peut aller avec un parti, mais aussi n’importe quelle dénomination’’, fait savoir Ndiaga Niang. Pour qui le mot ‘’guelewar’’ a la même signification que la devise du PDS qui renvoie à ‘’Dignité –Justice – Fraternité’’.

Monsieur Niang, par ailleurs Maire de la commune de Thiaroye/Mer, souligne, à cet effet, que c’est le concept de justice qui les pousse aujourd’hui à soutenir les FDS, parce que tout simplement, relève-t-il, le PDS est contre l’injustice. ‘’Nous sommes en phase avec ‘guelewar’, avec sa devise qui ressemble à celle du PDS. Nous avons discuté de la question et avons eu une convergence de vues par rapport non seulement à ce mot, mais également à la ligne directrice du parti FDS. Et nous avons pensé qu’il est nécessaire de nous revoir le plus souvent possible pour partager nos orientations’’, renseigne le chargé des organisations politiques au PDS.

Ndiaga Niang espère ainsi, à travers ces échanges, que les deux partis auront une possibilité de travailler ensemble pour faire quelque chose pour le Sénégal.

Le parti de Me Abdoulaye Wade a ainsi confirmé sa présence au colloque des FDS prévu mercredi prochain à l’Ucad, pour discuter autour du mot ‘’guelewar’’ ‘’Le PDS se propose donc d’être en phase avec les FDS par rapport à l’organisation de ce colloque pour conscientiser les populations’’.

HABIBATOU TRAORE