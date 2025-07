Au premier trimestre 2025, le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors Administration publique s'établit à 341 699 contre 338 125 un an plus tôt, soit une augmentation de 1,1 %. De même, les rémunérations globales progressent de 2,0 % sur la même période, passant de 378,5 milliards F CFA à 386,2 milliards F CFA. En revanche, les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé sont restées constantes sur la période.

Vue d’ensemble, le nombre d’employés dans le secteur moderne a augmenté de 1,1 %. En effet, selon un document de l'ANSD, le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors Administration publique, s'établit à 341 699 contre 338 125 un an plus tôt, soit une augmentation de 1,1 % au premier trimestre 2025, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente. Cette évolution est consécutive à la progression des effectifs dans tous les secteurs hormis les services.

L’accroissement du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie (+5,5 %) est lié à celui des effectifs dans les activités extractives (+12,6 %), de fabrication (+5,5 %) et de production et de distribution de gaz et d’électricité (+0,2 %) dans une moindre mesure.

Toutefois, on note une stabilité du nombre d’employés dans le sous-secteur des activités de production et de distribution d’eau.

Le repli des effectifs dans les services (-3,3 %) est imputable à la diminution du nombre d’employés dans tous ses sous-secteurs hormis celui des activités d’hébergement et de restauration (+9,8 %) et des activités pour la santé humaine et l’action sociale (+3,3 %).

L’analyse de la répartition du nombre d’employés dans le secteur moderne hors Administration publique, selon le statut dans l’emploi, révèle une prédominance des permanents au premier trimestre 2025.

En effet, 76,7 % des employés du secteur moderne sont des permanents.

Par ailleurs, suivant le type d’activité, on note une prédominance de l’emploi permanent dans la quasi-totalité des branches d’activités. Toutefois, il convient de noter un recours assez important à des saisonniers dans les sous-secteurs des services de soutien et de bureau (43,2 %), des industries extractives (41,2 %), de l’enseignement (38,2 %) et de la construction (32,9 %).

La répartition du nombre d’employés permanents, dans le secteur moderne hors Administration publique, suivant la catégorie socioprofessionnelle, au premier trimestre 2025, laisse apparaître une prédominance des ouvriers (48,5 %). Ils sont suivis des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés qui représentent 37,4 % des permanents. Les techniciens supérieurs et cadres moyens ainsi que les cadres supérieurs sont les moins représentés, avec des proportions respectives de 6,8 % et de 7,3 %.

L’analyse suivant le secteur d’activité montre également une prépondérance des ouvriers dans tous les sous-secteurs de l’industrie hormis ceux de l’’’électricité et gaz’’ et de l’’’eau, assainissement et traitement des déchets et dépollution’’, où l’on note une prédominance des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés avec des proportions respectives de 61,8 % et 48,2 %.

Par ailleurs, au titre du trimestre sous revue, 67,8 % des effectifs permanents dans la construction sont des ouvriers.

De même, dans le secteur du commerce, 46,6 % des permanents sont de cette catégorie socioprofessionnelle.

Dans les services, on note une certaine hétérogénéité dans la distribution de l’effectif des employés suivant le sous-secteur. L’effectif des ouvriers est plus important dans les services de soutien et de bureau (77,9 %), les activités immobilières (57,9 %), artistiques, sportives et récréatives (55,1 %), les services d’hébergement et de restauration (53,2 %), les activités pour la santé humaine et l’action sociale (46,5 %) et de l’enseignement (44,1 %) ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (34,4 %), tandis que les techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés sont les plus représentés dans les activités financières et d’assurance (62,8 %), le transport et l’entreposage (41,3 %).

Dans le sous-secteur de l’information et de la communication, ce sont les cadres supérieurs (41,5 %) qui sont les plus nombreux au premier trimestre 2025.

Répartition des employés permanents selon le sexe

L’analyse de la répartition du nombre d’employés permanents dans le secteur moderne hors Administration publique, selon le sexe, révèle une prédominance des hommes qui constituent 74,4 % des permanents au premier trimestre 2025.

De même, suivant le type d’activité, on note une prédominance des hommes dans l’effectif permanent de la totalité des branches d’activités. Il convient tout de même de signaler un recours, assez important, aux femmes dans le secteur des services (38,2 %), en particulier dans les sous-secteurs des activités pour la santé humaine et l'action sociale (48,1 %), de l’enseignement (47,0 %), des activités financières et d’assurance (45,1 %) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (41,9 %).

Vue d’ensemble, la rémunération des travailleurs progresse de 2,0 %. En effet, au premier trimestre 2025, la masse salariale dans le secteur moderne s’établit à 386,2 milliards F CFA, contre 378,5 milliards F CFA un an plus tôt, soit une hausse de 2,0 %.

Cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans les secteurs de la construction (+3,0 %), de l’industrie (+4,3 %) et du commerce (+3,8 %), contrebalancée par la baisse des rémunérations constatée dans les services (-0,2 %).

La progression de la masse salariale dans le secteur de l’industrie est portée par celle des rémunérations dans tous ses sous-secteurs, en particulier celui des activités de fabrication (+5,6 %) et de production et distribution d’électricité (+2,6 %).

En revanche, la diminution de la masse salariale dans les services est consécutive à sa baisse dans les sous-secteurs de l’enseignement (-14,2 %), du transport et de l’entreposage (-4,5 %) et des activités financières et d’assurance (-4,1 %).

Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie (92,3 %) des salaires versés au premier trimestre 2025 par le secteur moderne est destinée aux permanents.

Par ailleurs, selon la branche d’activité, une distribution similaire est observée au premier trimestre 2025 pour la totalité des branches d’activités de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.

Toutefois, une part assez considérable des rémunérations dans l’enseignement (27,1 %) et dans les activités de soutien et de bureau (24,3 %) est versée au personnel non permanent.

Répartition de la masse salariale des permanents selon la catégorie socioprofessionnelle

La répartition de la masse salariale des employés permanents suivant la catégorie socioprofessionnelle, au premier trimestre 2025, fait ressortir des disparités dans la distribution.

En effet, 42,0 % de la rémunération est versée à 14,1 % des effectifs permanents. En particulier, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs qui représentent, respectivement, 7,3 % et 6,8 % des effectifs permanents perçoivent, dans cet ordre, 27,1 % et 14,9 % de la rémunération globale des permanents.

En revanche, les ouvriers qui représentent 48,5 % des effectifs permanents au premier trimestre 2025, reçoivent 22,4 % de la masse salariale sur la même période. Quant aux techniciens et agents de maîtrise (37,4 % des effectifs), ils perçoivent 35,6 % de la rémunération.

Suivant le secteur d’activité, la répartition de la masse salariale des permanents entre les différentes catégories socioprofessionnelles varie d’une branche d’activités à une autre.

Dans l’industrie, 40,3 % de la masse salariale revient aux techniciens et agents de maîtrise et 29,7 % aux ouvriers. Les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs perçoivent respectivement 14,9 % et 15,1 % de la rémunération dans l’industrie.

Dans le secteur de la construction, les ouvriers perçoivent 32,8 % de la rémunération au moment où les cadres supérieurs et techniciens supérieurs reçoivent, respectivement, 25,7 % et 16,1 % de la masse salariale versée. Quant aux techniciens et agents de maîtrise travaillant dans la construction, ils perçoivent 25,3 % de la masse salariale versée au premier trimestre 2025 dans ce secteur d’activités.

Dans le commerce, les cadres supérieurs perçoivent 34,7 % de la rémunération du premier trimestre 2025. Les techniciens et agents de maîtrise reçoivent 28,3 % des rémunérations, tandis que les ouvriers et les techniciens supérieurs en reçoivent, respectivement, 22,1 % et 14,9 % des salaires.

S’agissant des services, plus des deux tiers de la masse salariale du premier trimestre 2025 sont versés aux cadres supérieurs (33,9 %) et techniciens et agents de maîtrise (35,5 %). Les techniciens supérieurs et ouvriers en reçoivent respectivement 14,5 % et 16,1 %.

Répartition de la masse salariale des permanents selon le sexe

Parallèlement à la distribution des effectifs, 73,6 % des salaires versés aux permanents au premier trimestre 2025 sont perçus par les hommes. Selon le type d’activité, une distribution similaire est observée dans la totalité des branches d’activités.

Par ailleurs, une part assez considérable des rémunérations des permanents dans les sous-secteurs de la santé et de l’action sociale (49,7 %), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (42,6 %), de l’enseignement (42,1 %), des activités financières et d’assurance (39,1 %) et de l’activité immobilière (37,6 %), est versée aux femmes.

La durée moyenne hebdomadaire travaillée par employé dans le secteur moderne hors Administration publique est estimée à 41,3 heures au premier trimestre 2025 contre 41,4 heures au trimestre correspondant de l’année précédente, soit une quasi-stabilité. Cette situation est imputable principalement à la diminution des heures moyennes hebdomadaires travaillées dans les services (-0,8 %) et dans l’industrie (-0,5 %) contrebalancée par une hausse dans le sous-secteur de la construction (+1,1 %) et du commerce (+2,4 %).

CHEIKH THIAM