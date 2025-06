À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée ce 31 mai, le Forum civil a organisé une session de renforcement des capacités à l'intention des journalistes exerçant dans le département de Mbour. Placée sous le thème ‘’Produits du tabac et à base de nicotine : démasquons les tactiques de séduction de l'industrie du tabac’’, cette initiative visait à mobiliser les professionnels des médias dans la lutte contre le tabagisme chez les jeunes et chez les femmes notamment.

Le Forum civil s’émeut de l’ampleur du fléau du tabac et des lourdes conséquences sanitaires et économiques qui en découlent. Selon Penda Ndiaye, chargée de programme au Forum civil et coordonnatrice du projet de plaidoyer pour la taxation du tabac, les journalistes sont des alliés stratégiques. ‘’La sensibilisation et le plaidoyer ont plus d’effets avec les journalistes. Ce sont eux qui peuvent alerter les populations et attirer l'attention des autorités’’, affirme-t-elle.

La session de renforcement des capacités d’hier a donc été, pour le Forum civil, l’occasion de tirer la sonnette d'alarme sur les ravages causés par le tabac au Sénégal. Oncologue radiothérapeute à l'hôpital Dalal Jamm, le docteur Ousseynou Sarr a énuméré les dangers sanitaires liés à l'usage du tabac, en particulier dans les pays en voie de développement comme le Sénégal. ‘’Le tabac entraîne des maladies cardiovasculaires et augmente le taux de cancer. Quatre-vingts pour cent des fumeurs dans le monde vivent dans les pays en développement. La communication et la sensibilisation ont permis de faire baisser la prévalence du tabagisme de 25 % depuis 2015. Si cette dynamique se poursuit, nous pourrions atteindre une prévalence de seulement 1 à 2 % d'ici dix à quinze ans’’, assure le médecin.

Chaque année, le tabac est responsable de plus de 6 000 décès dans le pays, soit environ 16 morts par jour. Des chiffres inquiétants, d’autant plus que de nombreux non-fumeurs sont également victimes de la fumée secondaire. À l’échelle mondiale, plus de huit millions de personnes meurent chaque année à cause du tabagisme, dont 1,2 million sont des fumeurs passifs.

Pour une application rigoureuse de la loi antitabac de 2014

Au-delà des pertes humaines, le Forum civil pointe du doigt le coût économique du tabac, estimé à 120 milliards de francs CFA par an au Sénégal. Cette somme prend en compte les dépenses de santé liées aux maladies provoquées par le tabagisme ainsi que les pertes de productivité.

Face à ce constat, l’organisation appelle l’État à renforcer la lutte contre le tabac. Elle plaide pour une application rigoureuse de la loi antitabac de 2014, l’augmentation des taxes sur les produits du tabac, l’interdiction stricte de la publicité et la mise en place de campagnes de sensibilisation plus offensives.

Le Forum civil exhorte également les citoyens à prendre conscience des dangers du tabac, à protéger les jeunes de l’addiction et à adopter des comportements responsables pour bâtir une société en meilleure santé.

En initiant cette journée de sensibilisation à Mbour, le Forum civil a rappelé l'urgence d'une action concertée pour contrer les stratégies agressives de l'industrie du tabac. Cela se justifie amplement dans un contexte où l'utilisation de la cigarette électronique dans les écoles à Mbour demeure un sujet préoccupant.

Pape Mbar Faye