L’Alliance des forces de progrès a examiné la situation nationale, selon un communiqué de presse. Elle déplore ‘’la violence des discours et des actes’’ à la veille de l’élection présidentielle et de l’entrée imminente du Sénégal dans l’économie pétrolière et gazière, au milieu des tensions internationales et sous-régionales.

‘’’C’est ainsi, qu’entre autres actes de nature criminelle, le siège de l’Alliance des forces de progrès a été lâchement attaqué, le 16 mars 2023, avec des cocktails Molotov, qui ont provoqué des dégâts importants. Il en est de même d’une propriété du secrétaire général, qui a été la cible des vandales. L’AFP condamne avec la dernière énergie tous les actes criminels commandités dans le carcan de la haine et perpétrés par de seconds couteaux écervelés.

Ce sont là des actes vains de lâcheté, qui ne resteront pas impunis’’, listent Moustapha Niasse et ses partisans. Ils rappellent avoir ‘’toujours opté pour la consolidation de la cohésion nationale, de la paix civile et de la stabilité de notre pays. Notre commune volonté de vie commune doit nous amener à défendre nos idées et nos choix respectifs, dans le cadre des lois et règlements’’. L’AFP appuie, eu égard à tout cela, ‘’les initiatives hardies du chef de l’État, le président Macky Sall, qui a invité toutes les forces vives de notre pays à la table du dialogue, dans l’esprit de notre tradition et de notre culture. Comme par le passé, le parti s’impliquera pour que les objectifs du dialogue soient poursuivis et atteints. Il s’agit d’abord d’arriver à un apaisement susceptible de faciliter un environnement propice à l’organisation d’élections libres et transparentes, pour que les plans de développement en faveur des populations se déroulent sans soubresauts préjudiciables à l’économie et à la stabilité de notre pays’’.

...Par ailleurs, si aujourd’hui certains cadres de l’AFP se positionnent pour être candidats à la prochaine Présidentielle, le parti parle ‘’d’échappée solitaire irrationnelle’’. Ainsi, il ‘’réaffirme avec force et clarté que sur la question des candidatures à l’élection présidentielle de février 2024, le parti ne s’est pas encore prononcé. En temps utile, ce dossier fera l’objet d’un débat démocratique dans les instances appropriées, débat à l’issue duquel la décision du Parti sera rendue publique’’. Le parti semble ne pas badiner sur la question. ‘’Toute tentative de cultiver la confusion, en la matière, relève de l’escroquerie politique qui n’engage que ses auteurs. Si le Rubicon est franchi, l’AFP prendra fermement les mesures qui s’imposent, conformément à son attachement aux valeurs républicaines qui ont toujours été sa ligne de pensée et d’actions. L’AFP réaffirme son ancrage dans l’idéal qui a conduit à la création de BBY, en 2012, pour réaliser ensemble les objectifs contenus dans le PSE, au profit des populations sénégalaises’’.