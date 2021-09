Champion d’Afrique en titre, le Nigeria met son trophée en jeu, à la 25e édition de l’Afrobasket féminin 2021 prévu du 18 au 26 septembre. Les D-Tigers sont favorites à leur propre succession. Les Nigérianes tenteront de remporter une troisième médaille d’or d’affilée.

Après Kigali pour l’Afrobasket masculin, Yaoundé prend le relais pour le Championnat d’Afrique des nations de basket féminin. La 25e édition de l’Afrobasket féminin se tient dans la capitale du Cameroun, du 18 au 26 septembre prochains. Douze sélections nationales sont attendues sur la ligne de départ, ce samedi, pour la succession du Nigeria, double tenant du titre. Les 12 nations qualifiées sont réparties dans quatre poules de trois équipes. Les premières des quatre groupes à l’issue du premier tour se qualifieront directement en quarts de finale. Les 2e et 3e disputeront les barrages en matches à élimination directe et les vainqueurs de ce tour qualificatif compléteront le tableau des quarts de finale.

Les D-Tigers réussiront-elles la passe de trois ?

Le Nigeria a la mainmise sur le basket féminin africain durant ces cinq dernières années. Les D-Tigers ont détrôné le Sénégal, la nation la plus titrée (11 titres) en 2017, à Bamako, au Mali. Deux ans plus tard, malgré la tenue de l’Afrobasket à domicile, les Sénégalaises ont été incapables de reprendre la couronne. Les Nigérianes confirment leur suprématie sur le basket féminin du continent en dominant les Lionnes en finale (55-60) au Dakar Arena de Diamniadio. Les filles du coach Otis Hughley remportent ainsi leur quatrième titre de champion d’Afrique.

Mais cette année, Ezinne Kalu et ses coéquipières vont-elles réussir la passe de trois et enregistrer leur 5e sacre ? Le Sénégal est et reste la seule équipe à remporter plus de deux fois consécutives le trophée. La bande à Rokhaya Pouye dite ‘’Aya’’ avait réussi une série de quatre victoires successives à l’Afrobasket féminin (1974, 1977, 1979 et 1981). Depuis bientôt une quarantaine d’années, aucune équipe africaine n’a pu garder le trophée plus de deux éditions d’affilée.

C’est donc ce challenge que doivent relever les championnes d’Afrique en titre, à Yaoundé. Après un piètre parcours aux Jeux olympiques au Japon (trois défaites en autant de sorties), les D-Tigers vont tenter d’oublier vite cette mésaventure. Grâce à son jeu physique très agressif aussi bien en défense qu’en attaque, le Nigeria, qui débarque à Yaoundé avec ses meilleures joueuses du moment, est favori à sa propre succession. Le technicien américain peut compter sur Ezinne Kalu, Adaora Elonu, Victoria Macaulay et Evelyn Akhator, pièces maitresses de son dispositif. Kalu, MVP de la dernière édition, et Akhator font partie du cinq majeur de l’Afrobasket-2019. Mais la première nation du basket féminin africain, selon le classement de la Fiba (16e mondial) devra déjà se sortir de sa poule, assez relevée, où on retrouve le Mozambique et l’Angola.

Sénégal, Mali et Mozambique, principaux challengers du Nigeria

Le statut de favori du Nigeria ne souffre d’aucun doute. D’ailleurs, le sélectionneur national du Sénégal l’avait rappelé dernièrement. Lors de la publication de la liste des 12 joueuses, Moustapha Gaye a désigné le Nigeria comme ‘’super favori’’. “La grande équipe à craindre, c’est le Nigeria. C’est une équipe en jambes.’’

Cependant, les D-Tigers devront se méfier de la concurrence, notamment des équipes du Sénégal, du Mali et du Mozambique. Ces trois sélections occupent respectivement les 2e, 4e places lors des deux dernières éditions de l’Afrobasket.

Pour cette fois, le Sénégal se rend à Yaoundé, terre de son dernier sacre en 2015, avec un groupe rajeuni. Du fait du manque d’expérience de la moitié de son effectif, le directeur technique national est contraint de revoir ses ambitions à la baisse. Pour le coach Tapha, l’objectif sera d’atteindre le podium.

Toutefois, le Sénégal reste un grand pays de basket, avec 11 titres continentaux. Mame Marie Sy et ses équipières essayeront d’aller le plus loin possible dans ce tournoi.

Pour sa part, le Mali court derrière un second titre continental, depuis 2007. Les Maliennes sont régulières sur la scène continentale depuis les cinq dernières éditions de Coupe d’Afrique (trois médailles de bronze). Grâce à leur vivier important de jeunes joueuses talentueuses, les Aigles veulent faire mieux cette année à Yaoundé. D’ailleurs, la sélection féminine des moins de 19 ans du Mali a atteint le carré d’as au Mondial-2019, une première pour une nation africaine. Les jeunes Maliennes étaient classées 4e en perdant la petite finale contre la Hongrie (68-62). Malheureusement, la sélection malienne sera privée de sa meilleure joueuse à Yaoundé. L’arrière des Aigles a décidé de ne pas prendre part à la compétition, à cause de primes impayées.

Quant au Mozambique, c’est l’une des équipes les plus prometteuses de ces dernières années. Ayant échoué au pied du podium durant les deux derniers Afrobasket, les Mozambicaines veulent bousculer la hiérarchie au Cameroun. Leur meilleure performance dans cette compétition reste la médaille d’argent (trois médailles d’argent) dont la dernière remonte à 2013. Comptant dans ses rangs des joueuses talentueuses comme Leia Ndongue (présente dans le cinq majeur en 2013, 2017 et 2019), le coach Nacer Sale peut être optimiste.

Composition des groupes : Poule A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya Poule B : Nigeria, Angola, Mozambique Poule C : Sénégal, Egypte, Guinée Poule D : Mali, Côte d’Ivoire, Tunisie

LOUIS GEORGES DIATTA