Le promu, Sunderland, a frappé un grand coup sur le marché des transferts estival, en obtenant l’accord de Strasbourg pour enrôler son capitaine, Habib Diarra, contre le montant record de 35 millions d’euros (près de 23 milliards F CFA) bonus compris.

Annoncé dernièrement dans le viseur de l’Atlético Madrid, Habib Diarra va plutôt prendre la direction de l’Angleterre. Le jeune milieu de terrain sénégalais va bel et bien jouer en Premier League la saison prochaine. Ce ne sera pas avec Everton, ni Brighton, ni Leeds United, qui avait même fait une offre de 26 millions d’euros, mais plutôt sous le maillot de Sunderland, l’autre promu.

Selon les informations de Footmercato, un accord tripartite entre le club anglais, Strasbourg et le joueur a été trouvé pour un transfert à Sunderland.

‘’L’opération va coûter 35 M€ (près de 23 millions d’euros) bonus compris, aux Blacks Cats qui ont décidé de casser leur tirelire pour attirer le natif de Guédiawaye qui est considéré comme l’une des plus belles promesses à son poste sur la scène continentale’’, a écrit site spécialisé. ‘’L’Équipe’’ a indiqué que ‘’Diarra a déjà passé sa visite médicale avec succès’’.

Cette transaction est historique pour les deux équipes. Elle constitue un record de vente pour Strasbourg. Le montant du transfert d’Habib Diarra efface celui de son compatriote Habib Diallo, dont la vente à Al-Shabab pour 18 millions d’euros, en août 2023, a été jusque-là la plus chère du club alsacien. C’est également un record d’achat pour Sunderland qui efface ainsi la marque d’Enzo Le Fée, acheté 23 millions d’euros à la Roma, en janvier 2025.

Fraîchement promu en Premier League, huit ans après sa relégation, Sunderland est coaché par le Français Régis Le Bris et qui vient de recruter son compatriote Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif. Le club du nord-est de l’Angleterre revient avec la ferme intention de s’installer dans l’élite. L’arrivée du Sénégal annonce un été très actif des Blacks Cats sur le marché des transferts. Habib Diarra viendra remplacer numériquement Jobe Bellingham parti au Borussia Dortmund contre 30 millions d’euros. Il devra faire oublier le petit à frère de Jude, qui a réalisé une superbe saison en Championship (46 matches, 5 buts, 4 passes décisives).

Joueur à ‘’tout faire’’

Formé à Strasbourg où il a fait toutes les catégories, Habib Diarra signe son premier contrat professionnel le 1er juillet 2021, à seulement 17 ans. Le jeune milieu de terrain n’a cessé de progresser et s’est vite imposé dans le club alsacien. Il sera récompensé pour ses prestations remarquables par son entraîneur Liam Rosenior, qui lui confie le brassard de capitaine, en août 2024. Alors âge tout juste de 20 ans, le natif de Guédiawaye doit porter son équipe sur ses épaules. Malgré l’ampleur de la tâche, il n’a pas froid aux yeux. ‘’Regarder l’âge, ce n’est pas ce qu’il faudrait faire. Il peut y avoir des joueurs qui ont 20 ans, mais qui ont plus d’expérience que des joueurs de 27 ou 30 ans. On a une équipe jeune, mais avec beaucoup de qualité. Je suis quelqu’un qui aime beaucoup prendre ses responsabilités, et c’est ce que je vais faire durant cette saison. Avoir le brassard en équipe première, c’est encourageant et une fierté, surtout que je suis formé ici. C’est une responsabilité, mais je reste moi-même, j’aime beaucoup prendre mes responsabilités’’, a-t-il déclaré face à la presse.

Avec 4 buts et 5 passes décisives en 30 matches de Ligue 1, Habib Diarra a confirmé son statut de cadre à Strasbourg. Grâce à son profil de joueur polyvalent, il est capable de jouer sur toutes les positions de l’entrejeu. Dynamique et combatif, il est précieux dans la récupération et la relance. Ce qui lui donne même la faculté de jouer comme milieu relayeur. Il est également très utile pour son équipe en position offensive grâce à sa propension à monter vers la surface de réparation. ‘’Je peux tout faire. Je suis un joueur box-to-box, je récupère beaucoup de ballons et je lance les contre-attaques. Parfois, je les termine même’’, a déclaré le joueur. Il a démontré son efficacité offensive en équipe nationale pour avoir trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de ses quatre dernières apparitions avec les Lions.

