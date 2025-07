Le Jaraaf de Dakar, champion du Sénégal, doit sa victoire à sa solidité offensive et défensive, même en dehors de son fief. L'équipe de Malick Daf a su maintenir le cap, même dans les moments de doute, face à la concurrence.

Le suspense du championnat sénégalais de Ligue 1 a été levé à l'issue de la 30e et dernière journée jouée ce dimanche. Le Jaraaf de Dakar a confirmé sa domination sur le football local, en remportant son 13e titre de champion du Sénégal, le troisième de l'ère du professionnalisme (2010, 2018, 2025). Les hommes de Malick Daf sont allés chercher le sacre en s'imposant largement sur la pelouse de l'ASC HLM, 4-1.

Ce couronnement du club de la Médina est la consécration d'une solidité à toute épreuve durant tout le championnat. Les Médinois ont été les plus efficaces aussi bien en attaque qu'en défense.

Au plan offensif, le Jaraaf a inscrit 36 buts en 30 rencontres, soit 1,2 réalisation par match. C'est la meilleure performance offensive de la saison. Il n'y a que Génération Foot, classée 3e avec 46 pts, qui a fait autant.

L'équipe de coach Daf a également assuré ses arrières face à ses adversaires. En 30 apparitions, Cheikh Lo Ndoye et ses coéquipiers n'ont concédé que 19 buts ; 0,6 en moyenne. C'est la meilleure note défensive qu'ils partagent avec l'US Gorée (2e, 51 pts), US Ouakam (4e, 46 pts) et WallyDaan (5e, 44 pts).

Le Jaraaf a également bien géré ses matchs à domicile. Les 'Vert-Blanc ont été l'équipe qui a engrangé le plus de points chez elle, 29 en 15 rencontres (8 victoires, 5 nuls et 2 défaites) entre le stade municipal de Ngor et celui de Yoff où le club a élu domicile depuis la fermeture d’Iba Mar Diop. Lors des matchs à l'extérieur, l'équipe médinoise ne s'est pas contentée de faire un résultat positif. Les poulains de Malick Daf ont été plutôt conquérants en ramenant 25 points en 15 déplacements (7 victoires, 4 nuls et autant de défaites), soit 1,5 point sur la pelouse de leurs adversaires. Il n'y a que Génération Foot qui a fait mieux, avec 28 points en 15 matchs à l'extérieur (8 victoires, 4 nuls et 3 défaites). Le Jaraaf a même marqué plus de buts à l'extérieur (20 buts) que sur sa propre pelouse (16 buts).

Cet état d'esprit de gagner a permis aux Médinois de se relever dans les moments difficiles et de reprendre les commandes des mains de leurs concurrents.

Pape Doudou Diallo, meilleur buteur

La Linguère de Saint-Louis s'est classée 8e avec 39 pts. Dans cette performance passable du club de Saint-Louis, son attaquant Pape Doudou Diallo a su rester au-dessus de la mêlée. Arrivé dans le club du Nord en provenance de Génération Foot, sous forme de prêt, il a su imprimer sa marque au jeu offensif de la Linguère. Sur les 29 réalisations de son équipe, il en a inscrit les 12, soit 41,3%.

Grâce à cette performance, il termine meilleur buteur de la Ligue 1, devant son coéquipier Boubacar Fall (7 buts). Il devient le troisième joueur de la Linguère à remporter le titre de meilleur buteur du championnat, depuis l'avènement du professionnalisme en 2009. Cette même année, Mourchid Iyane Ly avait terminé meilleur buteur avec 8 buts, et en 2016 Pape Ibnou Ba s'était hissé à ce rang, avec 17 réalisations.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a augmenté cette saison le nombre de clubs de Ligue 1, en passant de 14 à 16 pensionnaires. En 240 rencontres, 413 buts ont été marqués. Cela représente 1,7 réalisation en moyenne. La 30e journée s'est illustrée par une performance offensive très productive. Sur l'ensemble des 8 matchs joués sur les différents stades, 24 buts ont été enregistrés, soit 3 buts par match. C'est le plus grand nombre de buts inscrits lors d'une même journée, devant les 20 réalisations obtenues à la 1re journée et loin des 18 buts des 5e, 9e et 10e journées.

Par contre, les 8e et11e journées ont été les moins fournies en réalisations, avec 7 buts seulement en 8 matchs.

Jamono et Oslo, derniers à la queue

L'aventure dans l'élite du football sénégalais s'arrête là pour Jamono Fatick (16e, 29 pts) et Oslo FA (15e, 31 pts), relégués en Ligue 2. Les deux équipes n'ont pas su tenir la cadence de la Ligue 1. Avec respectivement 15 et 13 défaites, pour seulement 8 et 6 victoires, et les pires défenses du championnat, Jamono (35 buts encaissés) et Oslo (41 buts encaissés) sont passés à côté de leur objectif de départ : rester en Ligue 1. Mais les Académiciens de Dakar peuvent nourrir des regrets. Grâce à sa victoire 3-2 face à Ajel, Oslo a obtenu le même nombre de points que HLM, qui est passé grâce à une meilleure différence de buts. Lors de la 27e journée, le promu avait réussi à mettre fin à une longue période de disette en réalisant l'exploit de battre Génération Foot (1-0) sur sa pelouse. Malheureusement, les protégés de Tor Thodesen n'ont pas réussi à rééditer ce résultat à domicile en chutant devant Dakar Sacré-Cœur (2-0). Cette défaite leur a été fatale, car ils vont payer de leur manque de constance, malgré les deux victoires de suite obtenues contre Linguère (2-1) et Ajel (3-2). Oslo FA retourne en Ligue 2, un an seulement après leur montée historique, en 2024.