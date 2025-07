En regroupement à Saly, l’équipe nationale féminine du Sénégal a reçu, hier, la visite de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui leur a témoigné ses encouragements et donné ses recommandations en vue de la 27e édition de l’Afrobasket-2025 à Abidjan (du 25 juillet au 3 août.

Tel un commandant menant ses troupes au combat, la ministre des Sports a rappelé aux Lionnes qu’elles partaient en ‘’guerre’’ à Abidjan, dans le cadre de l’Afrobasket-2025. Car, a-t-elle soutenu, le sport est une ‘’vitrine’’, mais également un ‘’levier’’ permettant au Sénégal ‘’d’asseoir une certaine souveraineté’’ et un moyen de s’installer sur le toit du monde et de s’ouvrir aussi au reste du monde.

‘’Sachez que vous partez en guerre. Vous partez à des championnats, mais considérez cela comme une guerre. Et une guerre, on la gagne. Ne vous limitez pas tout simplement à gagner des batailles, à franchir les quarts de finale, les demi-finales. Mais il faudra vaincre l'adversaire, qui qu’elle puisse être, il faudra la vaincre’’, a-t-elle lancé lors de sa visite, hier, au camp de regroupement de l’équipe nationale à Saly.

Madame Khady Diène Gaye a indiqué aux basketteuses la conduite à tenir lors de cette 27e édition. ‘’Il faudra être très résistant. Il faudra être résilient. Il faudra aussi être très endurant. Et nous, de notre côté, tout ce qu'il y a lieu de faire, nous le ferons’’.

Selon Mme Gaye, l’objectif assigné aux Lionnes est de reconquérir le titre continental derrière lequel le Sénégal court depuis dix ans. Le dernier sacre remonte à 2015, à Yaoundé.

Pour soutenir l’équipe dans cette mission, la ministre des Sports a indiqué que l’État du Sénégal a pris toutes les dispositions pour mettre les joueuses et l’encadrement dans les meilleures conditions de performance. ‘’On n'a pas lésiné sur les moyens financiers pour vous mettre dans des conditions optimales, afin de pouvoir nous apporter des résultats très performants’’.

Rappelant le palmarès glorieux de l’équipe féminine dans cette compétition (sélection nationale la plus titrée avec 11 trophées), la ministre est convaincue des capacités des Lionnes à aller chercher la victoire en terre ivoirienne. ‘’Je n'ai nul doute que vous êtes conscientes des enjeux de l'heure et que vous êtes engagées et résolument déterminées à aller en compétition et à nous rapporter le trophée’’. Selon elle, ‘’impossible n’est pas sénégalais’’.

Mais, la ministre a encouragé les joueuses à respecter les consignes de l’encadrement technique et administratif. ‘’Les recommandations que les différentes équipes de l'encadrement technique et médical sont chargées de vous délivrer, je vous suggère de vous y soumettre, de vous y conformer et de les appliquer de façon très minutieuse et scrupuleuse. Il y a aussi les recommandations, les suggestions de l'encadrement administratif’’.

Yacine Diop : ‘’Nous sommes prêtes.’’

L’équipe du Sénégal a démarré son stage de préparation mercredi dernier à Dakar avant de se rendre à Saly où elle va continuer le travail. Le sélectionneur national, l’Américain Otis Hughley Jr, rejoindra le groupe le jeudi 3 juillet.

Cette visite a permis à la ministre des Sports de constater les bonnes conditions dans lesquelles sont mises les joueuses. ‘’J’ai pu constater et l'entendre aussi de vos propres bouches que les conditions de préparation sont très favorables et très agréables. Vous êtes au bord de l'océan Atlantique et que toutes les commodités liées au culte de la haute performance sont réunies ici’’, s’est réjoui Khady Diène Gaye, en présence des fédéraux.

Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball a salué le soutien de la tutelle. ‘’Elle a validé toute la fiche technique que nous lui avons adressée. Elle a toujours dit qu’elle vous soutenait à 100 % pour vous permettre de reconquérir le titre. L’État a consenti tous ces efforts pour vous mettre dans des conditions de performance’’.

Ainsi, Me Babacar Ndiaye a invité les joueuses à se donner sur le parquet à la hauteur des moyens consentis par l’État pour atteindre les résultats escomptés. ‘’En retour, nous devons nous battre sur le terrain pour reconquérir le trophée continental. Je sais que vous êtes de vaillantes Lionnes et que vous allez vous battre. Ça, j’en suis convaincu. Cette année, l’objectif de tout le monde, c’est d’abord de se qualifier en finale, puis de reconquérir le titre’’.

Pour sa part, la capitaine de l’équipe a remercié la ministre pour sa présence aux côtés de l’équipe. Yacine Diop a aussi pris l’engagement, au nom de ses coéquipières, de représenter dignement les couleurs nationales. ‘’On vous remercie pour votre visite et votre engagement à accompagner l’équipe. Vous nous avez mises dans de bonnes conditions. Franchement, on n’a pas à se plaindre. Toutes les conditions sont réunies. On sait l’attente des Sénégalais pour l’Afrobasket. C’est une grande ambition, mais on est prêtes. On se prépare physiquement et mentalement. On espère que le moment venu, on rapportera le trophée au Sénégal et on rendra tout le monde heureux’’.

Le Sénégal évoluera dans le groupe C, avec la Guinée et l’Ouganda. Les vice-championnes d’Afrique joueront leur premier match le samedi 26 juillet contre les Guinéennes, à 11 h 30, avant de terminer la phase de poules le lundi 28 juillet face aux Ougandaises, à 12 h.

LOUIS GEORGES DIATTA