Ag Apr Saint-Louis

Venue superviser l'Assemblée générale de la mouvance présidentielle du département de Saint-Louis, la responsable socialiste Aida Sow Diawara a profité de l'occasion pour se prononcer sur l’actualité politique récente.

Pour la vice-présidente des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar, l'attitude de l'opposition et plus particulièrement celle de la coalition Yewwi Askan Wi est à déplorer. "On ne laissera personne brûler le pays. Des leaders de l'opposition passent le temps à appeler à des manifestations et avancent même qu'il n’y aura pas d'élections, si toutefois la liste proportionnelle nationale de Yaw n'est pas réintégrée par le Conseil constitutionnel.

Mais qu'ils se le tiennent pour dit : force restera à la loi", a martelé l'ex-mairesse socialiste de Golf-Sud. La responsable des femmes du PS a rappelé que l'opposition ne peut pas empêcher les élections de se tenir à date échue et on saura qui est majoritaire dans ce pays au soir du 31 juillet prochain. Avant de demander aux leaders d'assumer leurs erreurs dans la confection de leurs listes qui sont rejetées par le Conseil constitutionnel. "Un des leaders de la coalition Yewwi a reconnu publiquement leurs erreurs dans la presse. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'il n'y aura pas d'élections. Pourtant, notre liste de suppléants a été rejetée ; nous l'avons accepté.

Autant, ils doivent également accepter que leur liste proportionnelle nationale qui n'a pas respecté la parité soit rejetée. Car nous sommes dans un État de droit’’, a soutenu la responsable socialiste. Il faut signaler que l’assemblée générale tenue au siège de l'APR a vu la participation de tous les investis de la coalition BBY et responsables départementaux de la mouvance présidentielle, sous la houlette du ministre Mansour Faye, Coordonnateur départemental de Benno Bokk Yaakaar.