A quelques mois des prochaines joutes locales, ce n’est plus l’entente parfaite entre l’actuel maire d’Agnam et un de ses lieutenants du nom de Mouss Beydi Diop. Ce dernier, qui a fait face à la presse hier, dit ne plus être dans les dispositions de travailler avec le député Farba Ngom. Selon lui, M. Ngom agit en son nom, sans avertir la base.

Il prend toutes les décisions concernant le parti, sans en piper mot à personne. Il est lui seul le porte-parole du parti, le Comité directeur et toutes les autres instances. En deux mots, il est l’alpha et l’oméga. Ne pouvant plus supporter cette situation, il a lancé un appel à l’endroit du chef de l’État afin qu’il puisse venir voir de visu ce qui se passe dans cette partie du Fouta avant que son parti ne perde la mairie.

‘’L’opposition n’a jamais existé chez nous. A cause de lui, des partis comme Pastef et Geum Sa Bopp sont en train de se refaire. A ce rythme, nous allons perdre les élections locales. Ce qui est sûr est que nous n’allons pas nous, voter une liste que M. Ngom va diriger. Au contraire, nous allons faire un vote-sanction. Nous ne voulons plus de lui.

Il a montré ses limites. Nous ne voulons plus de lui. S’il est maintenu, nous allons voter contre lui, pour montrer que nous ne sommes pas contents de lui. Quand on dirige un parti, il faut associer tout le monde. J’ai sonné l’alerte à plusieurs reprises, mais il n’a pas voulu nous écouter. Donc, nous sommes à bout. Si le chef de l’État, à qui nous lançons un appel, ne nous croit pas, il n’a qu’à venir voir ce qui se passe à Agnam’’, a soutenu M. Diop qui est, par ailleurs, conseiller municipal à la mairie de Agnam.