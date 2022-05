Une dame âgée de la trentaine d’années a été retrouvée mort, hier vers les coups de 21 heures, dans le multiservice qu’elle gérait à Pikine Nord.

Alors que la population n’a pas encore fini d’épiloguer sur l’agression spectaculaire de dimanche dernier, hier, un autre cas d’insécurité a été noté dans la banlieue dakaroise. Cette fois-ci, il y a eu mort d’homme. Selon nos informations, une dame du nom de Fatou Kiné Gaye a été retrouvée morte, en début de soirée, dans le multiservice qu’elle gère, non loin de l’école 5, sise dans la commune de Pikine-Nord, une localité du département de Pikine. Pour l’instant, on n’a rien sur le mobile du crime et sur les auteurs. Mais, tout porte à croire qu’il s’agit d’une agression qui a mal tournée. Les témoignages parlent aussi d’une victime, très polie et posée et qui était enceinte de plusieurs mois. Cependant, selon eux, elle travaillait dans le quartier, mais n’y habitait pas.

Un voisin dudit multiservice raconte la scène macabre. ‘’J’ai un de mes amis qui avaient envoyé son fils pour une opération de retrait d’argent. Une fois entré dans le multiservice, il a vu le sang. Il a eu peur et a pris la fuite. Il a informé son père qui avait peur. Il m’en a informé. Quand il m’a expliqué le cas, je lui ai dit d’aller voir. Quand je suis entré dans le multiservice, j’ai trouvé toutes les portes ouvertes. Toutes lumières aussi étaient allumées. J’ai salué à haute voix, mais, personne n’a réagi. Quand je me suis approché de la caisse, j’ai aperçu une personne couchée, gisant dans une mare de sang. Je suis sorti. C’était vers les coups de 21 heures. J’ai par la suite appelé la police’’.

Il confie : ‘’Elle était la gestionnaire de ce multiservice, depuis longtemps. Elle avait l’habitude de descendre tôt aussi, vers 18 heures. C’est un multiservice, avec un grand espace, mais, il n’était pas très fréquenté. Je ne pense pas que les visiteurs vont y trouver assez d’argent. Ce qui est sûr est qu’elle a été agressée et tuée. C’est une agression, je suis formel. Pourtant, le multiservice se trouve sur une route bien fréquentée. On a trouvé du sang en train de coaguler, lorsqu’on est arrivé, le meurtre n’avait pas été commis, depuis longtemps.’’

Après le drame, la police scientifique a été dépêchée sur les lieux pour effectuer les constats. La police de Pikine a ouvert une enquête. Le corps a été acheminé dans un hôpital, pour une autopsie.