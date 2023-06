Après la première séance d’entrainement d’hier, le sélectionneur national a fait face à la presse pour expliquer ses choix par rapport à la liste des 26 joueurs publiée vendredi dernier. Aliou Cissé a insisté sur l’importance d’affronter le Brésil, qui est un bon ascenseur pour les Lions vers le sommet du football mondial.

Le choix du Brésil

‘’On vient de la Coupe du monde ; on connait nos limites. On sait qu’on doit progresser. Être premier du continent et tenant du titre, c’est une chose, mais le niveau international, c’en est une autre. L’objectif est que cette équipe du Sénégal soit au niveau de ce qui se fait de mieux dans le monde du football. Pour cela, il est impératif de nous jauger à des équipes comme le Brésil, l’Angleterre, la France, pourquoi pas. Aujourd’hui, c’est le Brésil, mais mon rêve est que demain, l’Angleterre puisse venir jouer chez nous ou l’Allemagne et que ce soit une belle fête. En réalité, ce sont ces genres de matches qui nous permettent de progresser. Après, beaucoup de gens nous disent que c’est un match à risque. Bien sûr, si on prend 4-0 ou 5-0. Cela ne nous fait pas peur. Ce qui est important, c’est de toucher ces grandes équipes, les côtoyer et essayer d’exister face à elles.’’

Motivation des joueurs

‘’Les joueurs sont motivés, malgré la fatigue mentale accumulée tout au long de la saison. C’est important de les ramener chez eux en équipe nationale, qu’ils sentent qu’on a de l’amour pour eux et qu’on ne les laisse pas tomber et qu’ils sont ici chez eux. Je suis sûr qu’ils sont capables de mettre cette fatigue de côté. On sait qu’il y a une différence entre jouer en club et être en sélection et jouer pour un peuple. Ils savent que tout le peuple sénégalais et derrière l’équipe. Quand vous les voyez, ils viennent avec une fraicheur mentale. Je n’ai aucun doute qu’ils donneront le maximum comme ils l’ont toujours fait pour cette équipe nationale, ce drapeau et ce maillot.’’

Donner du temps de jeu aux autres

‘’Changer ne veut pas dire qu’on ne mettra pas une équipe compétitive. Peut-être que vous ne verrez pas des joueurs qui ont l’habitude de jouer. En un moment donné, il faut donner la chance aux autres joueurs de pouvoir se montrer. L’occasion est donnée sur ces matches de pouvoir le faire. Le classement est important. On a occupé la première place depuis très longtemps et on a envie de la reprendre.

Le choix de trois latéraux gauches s’explique par le fait de pouvoir compter sur la polyvalence. Ismaïl Jakobs qui est capable de jouer également plus haut. Comme vous pouvez le voir en club, il a très souvent évolué comme excentré gauche. Quand ce sera le cas en équipe nationale, on pourra le remplacer par un autre. C’est ce qui explique la présence des deux autres.’’

Edouard Mendy

‘‘Édouard fait partie, je ne le dirai jamais assez, des meilleurs gardiens du monde. Comme vous le savez, comme d’autres, il a subi des moments très compliqués. Mais cela n’enlève en rien ses qualités. C’est le gardien n°1 du Sénégal, quand il est en forme. Ça, c’est clair et net. Maintenant, les réalités d’aujourd’hui font qu’il y a les blessures, c’est compliqué cette année. On a discuté et on a été d’accord que la meilleure option pour lui, c’est de rester avec sa famille, de se préparer pour la saison prochaine pour revenir encore plus fort. En tout cas, il a mon soutien et ma confiance. Ce que je lui souhaite, c’est qu’il trouve rapidement un club et qu’on revoie le Édouard Mendy qu’on connaissait.’’