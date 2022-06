En conférence de presse d’après-match hier, Aliou Cissé a reconnu la difficulté rencontrée par ses joueurs, fatigués, pour venir à bout de l’équipe du Rwanda. Mais le coach a voulu surtout retenir les trois points de la victoire.

‘’Les garçons n’ont pas abdiqué’’

‘’Je m’attendais à un match difficile, vu le contexte. J’avais dit qu’il ne fallait pas faire une révolution. Heureusement qu’on n’avait pas trop bougé. Je félicite l’équipe rwandaise parce qu’ils ont du mérite. Ils nous ont causé énormément de problèmes. Mais comme je l’ai dit, pour les matches de fin de saison, j’ai senti mes joueurs fatigués, émoussés. C’est bien aussi de gagner dans la difficulté. C’était difficile aujourd’hui, mais les garçons n’ont pas abdiqué. Ils ont continué à travailler et à la fin, on a pu trouver cette occasion qui nous met 1-0. Je suis très satisfait au plan comptable.’’

Système

‘’C’est vrai qu’on avait déjà travaillé dans ce système (3-5-2). Aujourd’hui, on a voulu évoluer. C’était important de contourner cette équipe rwandaise et surtout d’apporter des centres, animer un peu plus nos couloirs. En première période, on avait la maitrise du jeu, mais c’était un peu stéréotypé. On ne parvenait pas à trouver de l’espace au niveau de leur bloc. Il fallait donc contourner. Ce qu’on a fait quinze minutes en amenant Pape Abdou Cissé, en sortant Sabaly et mettre Ismaïla Sarr là-bas. On a pu avoir certaines situations intéressantes. On a pu centrer, apporter le danger face à une équipe qui a défendu très bas et qui a essayé de jouer des contres en jetant le ballon devant. Notre patience a fait la différence. On a essayé de garder un fil conducteur, en ne faisant pas n’importe quoi. Malgré un match difficile, on a pu remporter les trois points. C’est ça qu’on retiendra pour mieux préparer ce mois de septembre.’’

‘’Ils ont été dominés, mais ils ont tenu’’

‘’Dans cette équipe du Rwanda, j’ai vu des qualités, surtout des valeurs qui me plaisent. C’est la détermination, l’amour qu’ils ont pour leur pays, de se battre, d’être solidaires. Ils n’ont rien lâché. Ils ont été dominés, mais ils ont tenu. Ils ont eu du mérite. Je les encourage à continuer. Ça va être des éliminatoires difficiles. Contre le Bénin, cela n’a pas été facile. Ça va se jouer sur des détails.’’

‘’Le groupe est ouvert’’

‘’On va toujours continuer à superviser d’autres joueurs. Il était important aujourd’hui de donner du temps de jeu à certains. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas voir leur véritable niveau. On est en construction d’une équipe capable d’aller en Coupe du monde. Le groupe est ouvert. Il ne faut pas simplement le dire, il faut l’acter en donnant à certains garçons du temps de jeu. Même si c’est des matches importants, c’est le moment pour ces garçons de se montrer. Ballo a joué, on a ramené un garçon comme Habib (Diallo). C’est important de les voir. Dommage qu’on n’a pas pu voir d’autres, parce que la physionomie du match ne nous le permettait pas. On continue à peaufiner. Notre objectif, c’est de constituer une équipe compétitive, que seulement une équipe compétitive. Tout le monde est présent ; je loue vraiment la mentalité de nos garçons, leur détermination, l’amour qu’ils ont pour le pays. Pendant quinze jours, ils ont été exceptionnels. Je pense que c’est une première en termes de mentalité. Je suis satisfait de ce groupe et je ne le dirai jamais assez.’’

‘’On va continuer à travailler’’

‘’Face au Bénin, on a vu la paire Nampalys Mendy-Pèape Gueye qui a bien fonctionné. Il y a l’autre paire aussi Gana Guèye-Namplays Mendy ou Cheikhou Kouyaté ou même Pape Matar Sarr. On a des options dans ces systèmes qu’on joue en double tampon. C’est des garçons qui sont capables de faire le relais entre notre défense sur les sorties de balle et notre ligne d’attaque. On va continuer à travailler. Ballo, c’est un jeune joueur qui vient d’arriver. C’est important de le mettre dans le 11 de départ pour qu’il puisse s’exprimer et montrer ses qualités. Habib connait la maison. Comme je l’ai dit, ce fut un match difficile. On retiendra plutôt une victoire collective.’’

CARLOS ALOS FERRER (COACH DU RWANDA) ‘’Je suis fâché’’ ‘’C’est difficile de comprendre comment nous avons pu perdre le match à la dernière minute. Je suis fâché de ne pas prendre un point dans ce match. Mais sur le penalty, je ne peux pas juger maintenant, j'attends de voir les images. J’attendrais peut-être deux ou trois jours pour voir le match dans un autre angle. Je félicite mes joueurs pour ce qu'ils ont fait ce soir. Je félicite aussi le Sénégal qui reste un grand pays, la meilleure équipe du continent, qui fait partie du top 10 mondial. On était venu pour essayer de gagner ce match à notre manière.’’

LOUIS GEORGES DIATTA